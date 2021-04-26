Зеленский предлагает включить в «нормандский» формат США, Британию и Канаду 3 26.04.2021, 13:09

Владимир Зеленский

Президент Украины считает, что это увеличит скорость процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает привлечь к переговорам по Донбассу представителей США, Великобритании и Канады.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, пишет "Украинская правда".

"Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-нибудь другой формат. Скорость имеет значение. Скорость этого процесса имеет значение, потому что мы теряем людей каждый день", - заявил он.

Зеленский призвал "расширить" нормандскую группу. По его словам, перезагрузить формат могут США, Великобритания и Канада.

Он также добавил, что на переговоры о выводе войск на коротком участке 400-километровой линии соприкосновения между украинскими и поддерживаемыми Россией силами потребовалось два года, и потребуется целая жизнь, чтобы выполнить Минское соглашение.

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