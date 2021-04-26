Минздрав показал, как выглядит сертификат о вакцинации от Covid-19 26.04.2021, 16:59

Выдавать его будут платно.

Гражданам, прошедшим вакцинацию против COVID-19, будут выдавать сертификат. Как сообщает Минздрав, документ станут выдавать в пункте проведения вакцинации: «На платной основе по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны в течение года».

В связи с тем, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, такой документ, возможно, будет необходим гражданам Республики Беларусь для поездок за границу, уточняют в министерстве:

— Сертификат выдается в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны в течение года. В документ будет внесена информация о проведении профилактических прививок против COVID-19, подтверждающая проведение вакцинации-1 и вакцинации-2.

В сертификате указана следующая информация — наименование организации здравоохранения, дата рождения лица, получившего профилактические прививки против COVID-19. Сертификат заполняется на русском и английском языках.

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