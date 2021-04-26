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Президента Чехии могут обвинить в госизмене

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  • 26.04.2021, 22:05
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Президента Чехии могут обвинить в госизмене
Милош Земан
фото: Павел Лисицын/РИА «Новости»

За разглашение конфиденциальной информации.

Президенту Чехии Милошу Земану может быть предъявлено обвинение в государственной измене. О вероятности такого конституционного иска главе государства заявил глава Сената Чехии Милош Выстрчил. Причина – недавнее публичное разглашение конфиденциальных материалов дела о взрывах во Врбетице. Об этом сообщает Novinky.cz.

«Я предполагаю, что мы как минимум рассмотрим возможность подачи заявления о государственной измене. Но в первую очередь нужно собрать воедино и посмотреть, как эксперты видят ситуацию», – сказал Выстрчил.

Как оказалось, в своем выступлении президент публично заявил о вещах, которые были отмечены "как конфиденциальные на секретных встречах".

По данным источника, конфиденциальными и секретными были данные, что полиция разрабатывает не только версию причастности ГРУ России ко взрывам. Есть еще одна версия – служебная халатность.

В партии ТОР09 подтвердили информацию, что рассматривают вероятность конституционного иска против Милоша Земана.

"Шаги, предпринятые президентом Республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской Республики. Эти шаги больше нельзя упускать из виду", – говорится в заявлении ТОР09.

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