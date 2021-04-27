Система окончательно доказала свою неконкурентоспособность 2 Юрий Пшенник

27.04.2021, 10:59

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Фото: bymedia

Уходящая власть не желает решать проблемы.

Наши власти сражаются не только против «внешней» демократии, но и внутри страны – со всем, что еще шевелится и генерирует доход. В принципе, все логично и предсказуемо: агрессивность недееспособных режимов нарастает по мере нарастания проблем и провалов внутри страны. Вроде бы это позволяет списать все беды страны, которые сам режим же и породил. Но все ли спишет война? Ведь итогом войны, какой бы длительной и разрушительной она ни была, все равно будет мир, согласно Аристотелю. Целью войны является мир, который был бы лучше довоенного, расширяет его понятие Бэзил Лиддел Гарт. Когда войны начинали, на такой исход, по крайней мере, надеялись. Зачем начинать войну ради заведомого ухудшения своего положения? Но наш режим поступает именно так.

Ибо для него война со всем цивилизованным миром и большей части собственных граждан – это однозначно ухудшение положения, даже в случае, если кресло вождю удастся сохранить. Причем ухудшение ситуации просматривается по всем без исключения «векторам». Но вот несмотря ни на что упорно и настойчиво усугубляют ситуацию.

Сегодня многие как будто не понимают, что войны не ведутся просто ради войн, их целью все же является мир. Но война – чаще всего это проигрыш, особенно в наше время. И не так уж важно, «горячая» она или «холодная». Иными словами, инициатор войны сначала проигрывает, а уже потом начинает воевать. Гитлер, к примеру, сначала проиграл: его внешняя и внутренняя политика потерпела крах. А потом уже он начал воевать, чтобы исправить ситуацию силой.

Сходная ситуация и с Путиным. Уже практически очевидно, что в историческом плане он проиграл. Созданная им система оказалась неспособной обеспечить быстрое развитие страны, даже в догоняющем регистре. Соответственно она не смогла обеспечить и достойный уровень жизни граждан, более того, он падает. И желающих добровольно присоединиться к «русскому миру» уже почти не осталось. Осталось только попытаться доказать свою «правоту» с помощью войны, ну или ее угрозы.

А что с нашим режимом? Система окончательно доказала свою неконкурентоспособность, проиграла более современным и динамично развивающимся системам. Причем, проиграла даже внутри страны – сегментам новой экономики. Остается удерживать статус-кво с помощью «войны против всех», и в первую очередь – против граждан своей страны. Но надолго ли хватит сил воевать против всех?

Проблемы, которые вызвали войну, порождены не ей. Наоборот – война является порождением неких фундаментальных проблем. И без их решения, даже при формальной победе, успеха страна не добьется. Германия и Япония войну проиграли, но занялись решением своих проблем и достигли успеха. СССР войну выиграл, но еще при жизни многих свидетелей победы исчез, поскольку с решением своих проблем не справился, да и не особо старался их решать. Горбачев да, таки попытался, но было уже поздно.

Наш режим проблемы страны тоже не решает и даже не пытается. Поэтому не так уж и важно, сможет ли он удержаться, загнать недовольных на кухни на некое время. Самое интересное, что проблемы все равно придется решать – никуда они не денутся, и война ничего не спишет. Новая власть все же решила проблемы Германии после Гитлера, значит их можно было решить и без войны. Война ведь ничего хорошего немцам не дала, только отняла. Так и у нас: война против народа и цивилизации ничего не спишет, ничего не даст, только отнимет. А проблемы останутся, а их список расширится – их придется кому-то решать. Хотя, скорее всего, это будет уже новая власть, уходящая не желает этим заниматься категорически.

Зачастую, навоевавшись «по горло», люди и власть приобретают больше желания решать проблемы разумно. Но это происходит уже после войны, и обычно делают это новые лидеры.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»

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