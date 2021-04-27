Не только вакцинация: медики рассказали, как преодолеть коронавирус
- 27.04.2021, 12:35
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За пример можно взять Израиль.
Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что для победы над коронавирусом недостаточно только проводить вакцинацию. По ее словам, необходим комплекс мер.
В эфире телеканала ICTV она привела в пример Израиль, где провели правильную кампанию вакцинации и отправили всех на жесткий карантин.
«Преодолеть инфекционное заболевание только одной вакцинацией невозможно, это только одно из мероприятий, где вакцинация важная часть, но не единственная. В Израиле сделали очень грамотно, они провели эту кампанию жестко, и это было верно. В том числе отправили всех в довольно строгий локдаун», — сказала Голубовская.
Ситуация с коронавирусом в Израиле улучшается благодаря агрессивной кампании по иммунизации населения. По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время более пяти миллионов человек получили обе дозы вакцины, что составляет почти 54% всего населения или более 80% населения старше 16 лет.
На прошлой неделе в Израиле закрыли последнее COVID-отделение, немногочисленных пациентов перевели на лечение в терапевтические отделения больниц.
С 18 апреля в Израиле разрешили не носить маски на улице.
23 апреля в стране впервые за 10 месяцев не зарегистрировали ни одной смерти среди пациентов с коронавирусом.