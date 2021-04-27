Медики назвали препарат, который существенно снижает риски при COVID-19 2 27.04.2021, 13:53

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Средство является доступным, а главное — нетоксичным.

Сотни врачей и ученых со всего мира призывают сферу международной системы здравоохранения поддержать распространение витамина D, который, по их словам, способствует снижению риска тяжелой формы COVID-19.

Задолго до пандемии коронавируса большая часть населения мира была физически не подготовлена к пандемии. Это связано с тем, что 70% людей испытывают дефицит витамина D, что провоцирует недостаточную иммунную функцию, пишет издание Health.

Все текущие медицинские исследования сообщают, что дефицит витамина D является общим знаменателем госпитализации связанной с COVID-19.

Медики заявляют, что витамин D является доступным, а главное нетоксичным средством, которое можно рекомендовать людям во время пандемии.

Ученые проанализировали более 188 научных работ по витамину D и пришли к выводу, что высокий уровень витамина D в крови связан с более низкой частотой инфицирования SARS-CoV-2. Многие статьи указывают на то, что витамин D снижает риски тяжелого случая COVID-19 (госпитализация, отделение интенсивной терапии и даже летальный исход).

Интервенционные исследования и рандомизированные контролируемые испытания показывают, что витамин D может быть очень эффективным лечением.

По словам экспертов, пандемия COVID-19 поддерживается в значительной степени за счет инфицирования людей с низким содержанием витамина D, и что смертность, в основном, сосредоточена среди людей с дефицитом.

Недостаточность витамина D, с медицинской точки зрения, определяется как менее 30 нг / мл (75 нмоль / л) и затрагивает более 50% населения. Чтобы довести циркулирующий витамин D до минимально достаточного уровня (30 нг / мл), большинству людей рекомендуется потреблять 6200 международных единиц (МЕ) витамина D каждый день.

Люди, живущие в Северном полушарии, обычно испытывают дефицит, особенно зимой, когда они находятся в помещении и вдали от солнечного света.

Ученые подчеркивают, что время борьбы с COVID-19 решение проблемы дефицита витамина D должно быть главным приоритетом для правительств всего мира.

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