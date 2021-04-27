Добро пожаловать в Беларусь! 1 Антон Орехъ

27.04.2021, 19:23

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Антон Орехъ

Порядки колхозного дуче заполняют жизнь россиян.

Беларусь всё ближе! Это не Россия поглощает соседнее государство, а лукашенковские порядки ускоренным маршем заполоняют жизнь россиян. В том числе, профессиональную журналистскую жизнь. У колхозного дуче уже поправляют закон о СМИ и там журналисты, освещающие акции протеста, будут приравнены к их участникам. Мы (россияне - прим.) тоже к этому придем – не надо питать иллюзий. Власть никогда не любила независимую прессу. Теперешняя – буквально с первого дня своего существования. Но в последние месяцы колёсики завертелись быстрее. Я напомню вам об аресте Сергея Смирнова из «Медиазоны» — самого актуального СМИ в полицейском государстве. За шутку о самом себе Смирнов получил возможность побывать в шкуре мигранта в скотоприемнике Сахарово. Так всем нам дали понять, что «отсидеться» за надписью «пресса» и прикрыться какими-то там законами у журналистов больше не получится.

Я напомню вам видео, как росгвардеец наотмашь бил дубиной журналиста Фёдора Худокормова. СК провел проверку и не нашел нарушений. Федор был в жилете прессы и его невозможно было не идентифицировать, как журналиста. Так нам дали понять, что все эти опознавательные знаки лишь усугубляют наше положение. Потом пошли затевания уже с какими-то QR-кодами для прессы, одеждой строго определенного образца. И было понятно, что вряд ли кто-то будет во всё это всматриваться на митингах бюджетников за президента или во время отмечания очередной годовщины Крыма.

Эти правила придумывали специально для протестных акций, чтобы держать журналистов в напряжении, чтобы иметь зацепки и предлоги. Но даже соблюдение всех этих правил ничего не гарантирует. Полиция всё равно достает корреспондентов.

Правда, как позже выяснилось, не только работающих в так называемых «либеральных» СМИ, но и в «патриотической» «Комсомольской правде» — типа всё объективно и все равны. Но на самом деле, ни к корреспондентам «Эха», ни к корреспондентам «Дождя», ни к корреспондентам «Комсомолки» полиция по такому поводу не должна являться в принципе! Это просто напоминание в лице конкретных коллег и редакций всем нам – не лезьте, не пишите, не говорите и не показывайте. Я вообще не уверен, что там использовалась прославленная технология распознавания лиц. Всё же прозрачно. Тысячи людей следили за акциями по репортажам и постам в соцсетях и вычислить поименно, кто и где работал – элементарно. Никакие «умные» камеры не нужны.

И как всегда прекрасен Песков. Который, с одной стороны, человек президента и всегда представляет его точку зрения. Но с другой стороны, его должность называется «пресс-секретарь» — от слова «пресса». И интересы прессы он хоть в какой-то мере представлять тоже обязан. Не только давая свои русскоязычные комментарии. А Песков говорит, что кипиш поднялся из-за какого-то самозванца с журналистским удостоверением. Так вот его и вычисляйте по камерам, к нему и приходите! Кто он? Откуда? Впрочем, о чём я вообще. Добро пожаловать в Беларусь! Вот что действительно важно знать.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

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