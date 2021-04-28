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Феномен Меркель: как скромная провинциалка из ГДР стала лидером Европы

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  • 28.04.2021, 9:59
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Феномен Меркель: как скромная провинциалка из ГДР стала лидером Европы
ангела меркель

Будущий канцлер выросла в небольшом городке в семье протестантского пастора и школьной учительницы.

При изучении ранней биографии Ангелы Меркель невозможно поверить, что такой человек смог стать многолетним руководителем Германии, да еще к тому же неформальным лидером Евросоюза.

«Салідарнасць» в рамках спецпроекта «Власть» рассказывает о нынешнем канцлере ФРГ.

Ангела Каснер выросла в небольшом городке Темплин в 80 км от Берлина в семье протестантского пастора и школьной учительницы. Даже сегодня с учетом мировой известности немецкого канцлера о ее детстве и юности в ГДР не могут рассказать ничего примечательного.

Ангела среди сверстников не выделялась. Скромная и закрытая девушка состояла в восточногерманских аналогах пионерской и комсомольской организаций. Оппортунизм помог ей успешно окончить университет в Лейпциге, стать доктором физических наук и получить работу в Академии наук ГДР в Берлине, где она смотрела на стену, которая по решению коммунистов разделила ее страну на западную и восточную.

Я решила, что если система станет слишком ужасной, я попытаюсь сбежать. Но если она не слишком плоха, то я не буду жить в оппозиции к системе, потому что я боялась того вреда, который она может мне причинить.

Один из немногих фактов, достойных упоминания в ранней биографии будущей железной леди Европы, – развод в 1982 году с первым супругом, после нескольких лет брака с которым у нее осталась новая фамилия.

Судьба Меркель совершила крутой вираж после падения Берлинской стены в ноябре 1989 года. Ангеле было 35, но она решилась круто изменить свою жизнь. С воодушевлением принявшая перемены женщина в декабре того же года постучалась в двери партии «Демократический прорыв».

Там сначала не знали, что делать с ученой и поручили наладить работу компьютеров, присланных с Запада.

«Я никогда не была аполитичной. Но долго не была политически активной».

Физик оказалась в нужное время в нужном месте. Из партии ее пригласили на должность второго пресс-секретаря последнего руководителя правительства ГДР Лотара де Мезьера, под руководством которого происходило слияние страны с ФРГ.

Тоскливый гардероб Меркель на официальных встречах так достал главу правительства, что он попросил помощницу сходить с ней по магазинам и купить модную одежду.

В интервью «Салідарнасці» Мезьер признавался о своих мыслях насчет Меркель в тот период: «Честно говоря, для меня стало большим сюрпризом, что она смогла себя показать в мире политики среди мужчин».

А после объединения Германии Меркель ждал еще один счастливый случай: ее заметил Гельмут Коль. Канцлер раздумывал, кому бы всучить малопривлекательный портфель Федерального министра по делам женщин и молодежи. По его мнению, молодая женщина с Востока выглядела на этом посту уместно.

«Девочка Коля»

Ангела Меркель оказалась одной из немногих представителей ГДР, которым нашлось место во власти объединенной Германии.

Но в Бонне на провинциалку смотрели свысока. У Меркель не видели харизмы и ораторских способностей, одевалась она безвкусно, предпочитая мешковатые брючные костюмы. Говорили, что канцлер Коль при всех называл ее «девочкой». Позднее Меркель признавалась, что выкуривала на новой работе по пачке сигарет в день.

«Я была свидетелем ситуации, когда мужчины пытались ее унизить, задавить своим авторитетом».

Но все же деловые качества позволили Меркель зацепится за место в правительстве. После следующих выборов она стала министром охраны окружающей среды (1994-1998).

Более того, Меркель разобралась в хитросплетениях политической культуры ФРГ и стала строить карьеру в партии, которой управляли мужчины с патриархальными и консервативными взглядами – Христианско-демократическом союзе (ХДС).

Ангела Меркель со вторым мужем химиком Иоахимом Зауэром. Начали встречаться в 1984 году, поженились в 1998-м. Супруг предпочитает держаться в тени

«Отцеубийство»

Гельмут Коль был легендой при жизни. Он 16 лет работал на посту канцлера, уйдя в отставку только в 1998 году. Но и после этого оставался в политике, занимая пост почетного председателя ХДС.

И даже когда разразился скандал, связанный с появлением информации о незаконном финансировании ХДС, мало кто в партии решился его критиковать.

Однако Ангела Меркель оценила важность момента и выступила в СМИ со статьей, в которой призвала ХДС порвать с бывшим канцлером: «Партия должна научиться жить самостоятельно».

Она воткнула ему нож в спину и дважды его повернула.

Гельмут Коль покинул своей последний пост, а Ангелу Меркель с ее незапятнанной репутацией уже через несколько месяцев избрали председателем партии.

В 90-х пресса писала о Меркель как протеже Коля и даже назвала его «приемным отцом» молодого политика. Поэтому ее позицию по отношению к бывшему начальнику пафосно назвали «отцеубийством».

Первая женщина-канцлер

В 2005 году Ангела Меркель после тщательной подготовки вступила в борьбу за кресло канцлера. На выборах в бундестаг 2005 года ХДС одержала победу с минимальным отрывом и на теледебатах действующий канцлер Герхард Шредер в лицо заявил Меркель, что ей не под силу создать коалицию и возглавить правительство. Шредер вел себя в студии настолько развязно, что не заметил, как сам себя потопил несдержанными высказываниями.

Шредер пополнил длинный список альфа-самцов, которые недооценили Меркель. В возрасте 51 года она стала первой женщиной-канцлером и самым молодым канцлером ФРГ.

Портрет Меркель в галерее канцлеров

Так что же ей помогло достичь таких политических высот? Научный склад ума позволил Меркель проводить глубокий анализ и в политических вопросах. Порой она долго выжидает, а затем занимает наметившуюся выигрышную позицию.

Люди говорят, что я медлительна. Но прежде чем принять решение, я рассматриваю все сценарии возможных последствий. Мне нужно пожить с этим решением, понять, как его воспримут другие, и кто будет меня критиковать.

Когда она подошла к вершине власти, немецкое общество изменилось настолько, что не имело ничего против женщины-канцлера. Избирателям понравились ее прагматизм, благоразумие, демократичность и стиль управления с отсутствием тщеславия. Меркель замечали в обычных супермаркетах, а став главой правительства, она вместо внушительных апартаментов канцлера жила в съемной квартире.

Одним из главных качеств Меркель является гибкость. Она готова пересматривать свою позицию и идти вслед за общественным мнением. В качестве иллюстрации – следующая история.

Как бывший ученый Меркель поддерживала ядерную программу в Германии. Но после аварии на японской Фукусиме она поразила всех, объявив о планах полностью изменить энергосистему и закрыть все АЭС в стране в 2022 году.

Как здесь не вспомнить другого руководителя европейского государства того же года рождения, что и Меркель (1954), который вопреки мнению общества построил первую атомную станцию в стране и таким образом усугубил и свою непопулярность, и отношения с соседями.

Железная леди Европы

Меркель четырежды переизбиралась на пост канцлера ФРГ, но знаменитой ее сделало не решение внутринемецких проблем. Как представитель крупнейшей экономики ЕС она постепенно включилась в решение общеевропейских проблем, и благодаря своей репутации и авторитету стала неформальным лидером Евросоюза.

Это Меркель настояла на том, чтобы Греция и другие страны, оказавшиеся перед угрозой дефолта, перешли к жесткой экономии, и убедила избирателей помочь этим государствам, чтобы спасти евро и ЕС.

Меркель – медиатор «минских соглашений»

Это Меркель взяла на себя ответственность и приняла непопулярное решение открыть границы Германии потоку сирийских беженцев («Мы справимся!»). В конце 2015-го журнал Time назвал Меркель «Человеком года» — «за то, что она попросила у своей страны больше, чем осмелились бы большинство политиков, за твердую позицию против тирании», а также «за обеспечение твердого морального лидерства в мире».

Это Меркель сыграла одну из важнейших ролей в смягчении российско-украинского военного конфликта и введении европейских санкций против Москвы. Выросшая в ГДР, она как никто лучше из западных политиков понимает истинные намерения Владимира Путина, сотрудничавшего на ее родине со «Штази».

Меркель дольше всех на посту среди европейских лидеров. В этом году она не будет участвовать в выборах и уйдет. Стартовые возможности у девушки из ГДР в большой политике были хуже не придумаешь, но Меркель заняла почетное место в мировой истории, войдя по мнению газеты Financial Times в число людей, определивших облик минувшего десятилетия.

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