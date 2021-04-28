Медики назвали десятку продлевающих молодость продуктов 1 28.04.2021, 11:07

Бороться со старостью способны грецкие орехи.

Турецкие эксперты перечислили продукты, которые помогают замедлить старение, улучшают внешний вид и состояние органов человека, пишет mk.ru.

Бороться со старостью способны грецкие орехи. Высокое содержание полиненасыщенных жиров и кислот омега-3 в их составе обеспечивает нормальную работу сердечно-сосудистой системы, снижает уровень холестерина и защищает от патологий сердца. Врачи советуют есть грецкие орехи для уменьшения воспалительных процессов головного мозга и стимулирования когнитивной деятельности.

Поможет сохранить ясность ума с возрастом употребление лосося, пишет Live24 со ссылкой на турецкое издание Milliyet. Рыба обладает также противовоспалительными свойствами и улучшает состояние кожи: предотвращает появление коричневых пятен, морщин и «гусиных лапок» вокруг глаз.

Высокий уровень антиоксидантов в чернике и шпинате. Блюда со шпинатом в ежедневном меню нужны для укрепления костей, здоровья сосудов и сердца. Схожими свойствами обладает зеленый чай. В обязательный список продуктов для долгожителей вошли также брокколи, оливковое масло, томаты, красный сладкий перец и горький шоколад.

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