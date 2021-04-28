Андрей Кравченко: Мы уже столько прошли, что ни в коем случае нельзя опускать руки 1 28.04.2021, 19:30

Андрей Кравченко

Главное – верить в себя и в победу.

Серебряный призер Олимпиады-2008 в многоборье Андрей Кравченко призвал не мириться с тем, что происходит в Беларуси, передает «Трибуна».

– Ты выставил на аукцион свою золотую медаль с ЧЕ-2011 и отметил, что она для тебя очень дорога.

– На том турнире, в Париже в 2011 году, белорусским спортсменам удалось взять лишь одну медаль – сделал это как раз я. Хотя когда ехал во Францию, у меня очень сильно воспалился ахил. Помню, прибыл на разминку в крутой спортивный комплекс, планировал подобрать разбег для прыжков в высоту. Я не сделал ни одной пробежки – настолько болела нога. Мне даже тренер сказал, что, наверное, нужно сниматься, иначе я себя просто убью. Но вечером я пришел к тренеру и сказал, что хочу попробовать. Была надежда, что соревновательный адреналин, мандраж каким-то образом уберут эту боль, позволят ее не замечать. И действительно, так и получилось. Хотя были моменты, когда перед прыжками в высоту сидел и натуральным образом плакал, все это видели. Было настолько больно, что не мог нормально оттолкнуться.

Понятно, мог показать результат получше, но благодарен Богу, что удалось все-таки выйти на старт и завоевать золото. А конкуренция там была очень сильная.

– Но сейчас с этой медалью ты готов расстаться.

– Да, готов, потому что сейчас людям в тюрьмах не легче, сам знаешь. Самое страшное, когда люди находятся в заключении и не видят, как их маленькие дети растут. Для меня это вообще самое ужасное. А такие ребята там есть. Поэтому я хочу помочь как-то их семьям, часть средств, вырученных за медаль, пойдет на эти цели.

Мы уже столько прошли, что ни в коем случае нельзя опускать руки. Мы же все хотим жить в нормальной стране, поэтому нельзя мириться со всем беспределом, что творится сейчас в Беларуси. Главное – верить в себя и в победу, – сказал Кравченко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».