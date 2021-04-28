Среди обладателей Кубка Гагарина — три белоруса 2 28.04.2021, 22:20

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фото: ХК "Авангард"

Омский «Авангард» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина.

Омский «Авангард» выиграл в шестом матче финала Кубка Гагарина у московского ЦСКА со счетом 1:0 и впервые в истории стал обладателем трофея.

Отметим, что в составе омской команды, которая из-за реконструкции арены играет в Балашихе, выступают сразу три белорусских хоккеиста.

Защитник Кирилл Готовец стал одним из лучших игроков обороны команды в плей-офф, набрав 4 (3+1) очка в 22 матчах при показателе полезности «+4».

Нападающие Андрей Стась и Никита Комаров выступали в сдерживающих звеньях, успешно справившись с задачей по нейтрализации лидеров ЦСКА.

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