Ученые обнаружили на Марсе следы резких изменений климата 2 3.04.2021, 20:21

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Специалисты изучили историю формирования гигантских каньонов на северном полюсе Красной планеты.

Ученые выяснили, что примерно 50 тысяч лет назад на Марсе произошла резкая смена климата. К такому выводу они пришли, изучая историю формирования гигантских каньонов на северном полюсе Красной планеты, сообщает korrespondent.net со ссылкой на Scientific Reports.

Как известно, на полюсах Марса находятся большие залежи льда, которые состоят из замороженной воды и углекислого газа, причем последний есть только на южном полюсе планеты.

Астрономов давно интересует, как и когда возник этот лед, так как история его формирования связана с главной загадкой Красной планеты – пропажей всех запасов его воды и большей части атмосферы.

Ученые предполагают, что значительная часть вод марсианских океанов находится в замороженном виде на полюсах. На юге они скрываются под слоем из отвердевшего углекислого газа, существование которого является предметом споров среди ученых.

Не меньше вопросов вызывает и северная полярная шапка Марса, покрытая множеством гигантских каньонов, которые объединяются в гигантскую спиралеобразную структуру, происхождение и возраст которой остаются загадкой.

Старший научный сотрудник Планетологического института в Тусоне (США) Алексис Родригес и его коллеги считают, что раскрыли эту тайну. Изучая фотографии и трехмерные карты одного из каньонов, они обнаружили следы относительно недавних резких перемен в климате Марса.

Оказалось, что спиральный узор состоит из множества отдельных сегментов, которые возникли в разное время. В нынешнем виде он предстал относительно недавно (по геологическим меркам) – около 50 тысяч лет назад.

В его формировании были замешаны мощные полярные ветра, которые разрушали поверхностные слои льда и уносили его частицы в умеренные широты, а также солнечный свет, который испарял участки ледовой шапки, которые "смотрят" в сторону экватора Марса.

Как подчеркивают исследователи, такие процессы были возможно только в том случае, если в то время климат Марса пережил резкое потепление. Предположительно это могло быть связано с переменами в угле наклона его орбиты, на что, в частности, указывают недавно открытые следы движения воды по склонам кратера Исток.

Каньоны и залежи льда на северном полюсе Марса особенно интересны, так как благодаря им можно узнать, как менялся климат планеты, а также найти источник чистой пресной воды для участников будущих экспедиций.

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