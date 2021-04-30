Белорус Егор Шарангович стал третьей звездой дня в НХЛ 30.04.2021, 10:51

Егор Шарангович

Фото: Getty Images

Хоккеист «Нью-Джерси» попал в символическую тройку лучших игроков.

Дубль белорусского хоккеиста Егора Шаранговича принес победу его «Нью-Джерси» в матче с «Филадельфией».

Теперь на счету белоруса 26 очков по системе гол + пас (14 + 12).

Стоит отметить, что форвард «дьяволов» попал в символическую тройку лучших игроков.

Третья звезда – форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович с дублем в ворота «Филадельфии» (5:3).

Вторая звезда – вратарь «Айлендерс» Семен Варламов, сыгравший на ноль против «Рейнджерс» (4:0) при 25 отраженных бросках.

Первая звезда – капитан «Сент-Луиса» Райан О’Райлли с дублем в ворота «Миннесоты» (5:4 ОТ).

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