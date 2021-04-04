Фанаты ЦСКА вывесили баннер в честь ушедшего Гончаренко 4.04.2021, 20:15

2,682

Фото: ТАСС

Белорусский специалист покинул пост главного тренера команды 22 марта.

Московский ЦСКА выиграл в гостевом матче с «Тамбовом» (2:1) в 24-м туре РПЛ. Во время игры болельщики армейцев разместили на трибуне баннер в честь Виктора Гончаренко, покинувшего пост главного тренера команды 22 марта, передает «Трибуна».

«Душой и сердцем за ЦСКА Москва», — написано на баннере.

В настоящее время главным тренером ЦСКА работает Ивица Олич. Он проводит первый матч во главе команды. Возможно, Гончаренко в ближайшее время возглавит другой российский клуб — «Краснодар».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».