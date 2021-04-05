Москва всерьез взялась за нефтяной «контрабас» Лукашенко 4 5.04.2021, 12:49

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фото: bloomberg

Развернута широкомасштабная борьба.

Российские власти всерьез взялись за контрабандные схемы Лукашенко. Развернута широкомасштабная борьба с сигаретной, цветочной и санкционной контрабандой, пишет телеграм-канал «Минская Семибоярщина».

В начале апреля появилась информация, что Федеральная таможенная служба пресекла деятельность преступной группы, организовавшей ставшую уже традиционной контрабанду белорусских нефтепродуктов. Под видом смазочных материалов в Республику Беларусь поставлялись светлые нефтепродукты российского производства, являющиеся стратегически важным ресурсом. Их вывоз подлежал обязательному таможенному декларированию в РФ.

Напомним, из-за системного многомиллиардного реэкспорта российских нефтепродуктов Кремль до минимума ограничил поставки углеводородов в Беларусь. На уровне межправительственного протокола установлены жесткие ограничения. Сейчас «сушат» последние «ручейки». Лукашенко и его придворные олигархи долгие годы применяли различные контрабандные схемы.

«Растворители и разбавители»

В 2010-2012 году Беларусь получала российскую нефть беспошлинно, но обязана была перечислять в бюджет РФ пошлины на экспортируемые в третьи страны нефтепродукты. Сумма отчислений должна была составить более 9 миллиардов долларов. Однако за 2010-2011 годы в российский бюджет поступило немногим более $3 миллиардов. Ушлые «придворные дельцы» пристроили 6 миллиардов в «кубышку гаранта» и себя не забыли. Разработанную схему вывода в офшоры Семашко согласовал с Лукашенко. Часть нефтепродуктов приобретали в РФ и вывозили под видом химической продукции («растворители и разбавители сложные органические» и «смазочные материалы»). Такая «продукция» не облагалась таможенными пошлинами. Главными получателями этих товаров «за кордоном» были подконтрольные компании из Латвии и Голландии. Причем в Латвии эти «растворители» снова быстро превращались в полноценные бензины и дизель. Затем транзитом отправлялись в Нидерланды.

За 2010-2012 годы подобным образом из России было вывезено около 5,6 млн. тонн светлых нефтепродуктов на сумму более $4,5 млрд. долларов. Когда Россия опомнилась, поднялся большой шум. Но было поздно. Все деньги уже были в офшорах, подконтрольных «белоруской элите».

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