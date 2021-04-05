В РФ готовятся вернуть налог на «модернизацию» 2 5.04.2021, 15:54

1,386

Чем это обернется для производителей?

Налог на движимое имущество юридических лиц, отмененный в России в 2019 году, может быть восстановлен. Об этом сообщили в Центре стратегических разработок — близкой государству структуре, которую возглавляет помощник президента и экс-министр экономического развития Максим Орешкин, пишет «finanz».

Вернуть налог, который взимается, например, с оборудования, станков и других производственных мощностей и который бизнес прозвал «налогом на модернизацию», возможно, придется из-за массовых судебных споров, сообщил руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.

Суды завалены множеством налоговых дел: бизнес пытается доказать, что их производственные цеха, лесопилки и нефтяные вышки являются движимыми, а значит не подлежат налогообложению.

«В судебной практике споры о переквалификации движимого имущества в недвижимое возникают, как правило, из-за признания такого имущества неотъемлемой технологической (функциональной) частью более сложного объекта, признаваемого недвижимым (например, производственного комплекса), что влечет признание всех элементов этого имущества недвижимым», — указывает Арапетян.

Возвращение движимого имущества в состав объекта налогообложения снимет проблему, считает он, добавляя, что этот вопрос уже рассматривается Минфином.

«Вероятно, в ближайшей перспективе станет понятно, удалось ли бизнесу и государству найти консенсус-решение», — рассказал Арапетян.

База для налога — это остаточная стоимость, которая рассчитывается как разница между первоначальной стоимостью и амортизацией. Введение льготы по этому налогу в 2012-13 гг позволило многим предприятиям обновить свои фонды, рассказывал председатель совета директоров промышленного холдинга.

Для отдельных компаний налог сулит огромные расходы: цены на продукцию вырастут, а инвестиции сократятся, предупреждал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».