Флагманский электрокар Mercedes сможет проехать 770 км без подзарядки 7 5.04.2021, 18:27

4,236

Фото: Mercedes

Премьера автомобиля состоится 15 апреля.

Mercedes-Benz обнародовал основные технические характеристики электрического седана EQS, который станет флагманской экологически чистой моделью немецкой марки. Премьера автомобиля состоится 15 апреля, передает РБК.

Новинку создадут на модульной платформе EVA (Electric Vehicle Architecture), разработанной специально для автомобилей без двигателей внутреннего сгорания. Всего будет доступно две основные модификации с батареями емкостью 90 кВт-ч и 107,8 кВт-ч, которые позволят автомобилю проехать без подзарядки 640 км и 770 км соответственно.

Как отметили в компании, таких показателей удалось добиться в том числе благодаря коэффициенту лобового сопротивления 0,20 — одному из самых низких среди серийных машин.

Mercedes-Benz будет постоянно совершенствовать программное обеспечение системы управления распределения энергии, которое будет автоматически загружаться из облачного хранилища. На каждый блок аккумуляторов будет действовать гарантия сроком на 10 лет или на пробег в 250 тыс. километров.

Mercedes-Benz EQS предложат с силовыми установками, состоящими из одного или двух электрических двигателей. Базовая модификация получит мотор мощностью 333 л.с., тогда как топовую версию оснастят 184-сильным двигателем на передней оси и 347-сильным — на задней.

Фото: Mercedes-Benz EQS

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».