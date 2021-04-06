Глава «Альянса врачей» прибыла к колонии, где содержится Навальный 6.04.2021, 13:10

Алексей Навальный

Сторонники российского оппозиционера запланировали акцию в его поддержку.

Сотрудники ГИБДД России перекрыли участок дороги, ведущий к исправительной колонии № 2 в Покрове (Владимирская область), где содержится российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщило в Twitter сетевое издание Sota Vision.

Возле ИК-2 в Покрове (фото из архива DW)

Как следует из его видео, машина ДПС и минимум два сотрудника этой службы блокировали подъезды к колонии, рядом с которой сторонники Навального - включая медиков из профсоюза "Альянс врачей" (АВ) - запланировали акцию с требованиями предоставить политику квалифицированную врачебную помощь.

С территории колонии можно только выехать. Так, к исправительному учреждению не пропустили женщину, утверждавшую, что она хочет оформить передачу Навальному.

Люди привозят Навальному еду и лекарства. Вот что говорят те, кто пришел сейчас к колонии в Покрове, чтобы поддержать политика. Эту женщину не пропустили к исправительному учреждению pic.twitter.com/sOTKlkIFLz — DW на русском (@dw_russian) April 6, 2021

Правоохранители также предлагали припарковаться в другом месте, поскольку рядом свободных площадок практически не было, и освободить проезжую часть. Как видно на поступающих с места событий кадрах, неподалеку от ИК-2 - много журналистов. По некоторым данным, в числе собравшихся - муниципальный депутат Донского района Москвы Владимир Залищак.

Команда "Альянса врачей" приехала в Покров

Между тем команда главы "Альянса врачей" Анастасии Васильевой заявила, что едет в Покров "не протестовать", а "спасать" Навального. Чуть позже представители АВ отметили, что уже прибыли в Покров. В настоящий момент в учреждение Васильеву не пускают. Правоохранители просят прессу не заходить на территорию "режимного объекта". Васильева общается с иностранными журналистами, дает комментарий на английском. Рядом стоят силовики.

Приехали в Покров.

Идём к колонии. pic.twitter.com/AH6xX4FEnl — Команда Анастасии Васильевой (@DrAnastasy) April 6, 2021

Потерял в колонии 13 килограммов

Ранее адвокат оппозиционера Ольга Михайлова сообщила подробности о состоянии политика, начавшего голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. "У него очень сильный кашель, температура. Естественно, учитывая, что он голодает, он истощен. Он потерял в весе с момента пребывания в колонии уже 13 килограммов", - рассказала Михайлова.

Навальный переведен в медсанчасть

Оппозиционер с 15 марта находится в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области. Его соратники и адвокаты указали на ухудшение состояния здоровья политика, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Команда Навального готовит большой митинг в поддержку осужденного оппозиционера.

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