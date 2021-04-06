Ученые выяснили, из чего состоял рацион людей два миллиона лет назад 4 6.04.2021, 15:20

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иллюстрационное фото

Исследователи изучили 400 научных работ из разных дисциплин.

Ученые из Израиля и Португалии реконструировали рацион предков современных людей в эпоху плейстоцена. Она охватывает период от 2,5 миллиона лет назад, когда появился род Homo, до 11,7 тысячи лет назад, пишет Science Daily.

Исследователи изучили 400 научных работ из разных дисциплин и пришли к выводу, что в течение двух миллионов лет люди были высшими хищниками и питались практически только мясом.

Лишь исчезновение мегафауны к концу эпохи привело к тому, что Homo начали есть больше растительной пищи. Потом — были вынуждены заняться земледелием и животноводством, считают ученые.

Большинство доказательств этому исследователи нашли в трудах по археологии и биологии: генетике, метаболизму, физиологии и морфологии. Вот основные.

Кислотность желудка

Кислотность желудка людей выше, чем у всеядных животных и некоторых хищников. Чтобы ее поддерживать, нужно много энергии. Повышенная кислотность защищает желудок от содержащихся в мясе вредных микроорганизмов.

Эта особенность могла стать ответом на то, что Homo ели крупное животное (мамонта, например) в течение нескольких дней или даже недель. А в старом мясе много бактерий.

Структура жировых клеток

В организме всеядных животных жир хранится в относительно небольшом количестве крупных жировых клеток. У людей — наоборот, в большом количестве мелких. У хищников так же.

Археологические свидетельства

Анализ стабильных изотопов в костях первых Homo показал, что они специализировались на охоте на крупных и средних животных, в организме которых много жира.

Все больше растительной пищи стало появляться в рационе с 85 тысяч лет назад в Африке и примерно с 40 тысяч лет в Европе и Азии — только к концу эпохи плейстоцена из-за смены экологических условий.

Мясо преобладало в рационе на протяжении большей части истории человечества. Это подтверждает и то, что специализированные инструменты для добычи и обработки растительной пищи появились только на более поздних этапах эволюции.

«Для многих людей сегодня рацион предков — критический вопрос не только в отношении прошлого, но и в отношении настоящего и будущего. Трудно убедить вегетарианца, что его предки вегетарианцами не были. Люди склонны путать личные убеждения с научной реальностью. Наше исследование является междисциплинарным. Мы предлагаем картину, беспрецедентную по своей инклюзивности и широте, которая ясно показывает, что люди изначально были высшими хищниками», — подытожил соавтор работы Ран Баркай.

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