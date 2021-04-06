Лукашенко озвучил свои претензии к Польше 21 6.04.2021, 19:22

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иллюстрационное Фото

Весеннее обострение.

Таракан озвучил свои претензии к Польше.

«По правде говоря, наши политические контакты с этой страной никогда не были идеальными. Но мы в силу своего характера, менталитета долго мирились с отдельными выпадами и обвинениями в свой адрес, старались найти компромисс, проявляли гибкость, понимание. Мы исходили из того, что соседей не выбирают. И они действительно все важны для нас», — сказал Лукашенко.

«Но, оказалось, эти конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость. Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций», — отметил Лукашенко.

«Многие поднимают польский вопрос: «поляки, притеснение…». Еще раз хочу повторить руководству Польши, — сказал Лукашенко, — да, у нас немало проживает поляков. Но это наши поляки. Их родина — Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, — мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Беларуси, это — наши поляки».

По словам Лукашенко, законную реакцию правоохранительных органов на противоправную деятельность некоторых граждан Беларуси, называющих себя поляками, в Варшаве считают притеснением польского национального меньшинства.

«Но почему-то у нас отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях только тогда, когда преступают закон, а не когда нужно сделать что-то полезное для государства, гражданами которого они являются. Неважно, кто они — поляки, белорусы, русские, евреи или украинцы», — заявил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко пообещал основательно изучить тему «польской оккупации белорусских земель» на научном уровне.

«У нас нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий друг к другу. Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20—30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать», - сказал Таракан.

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