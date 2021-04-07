Первый блок БелАЭС снова отключают от сети 8 7.04.2021, 16:58

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Фото: ТАСС

Что произошло на этот раз?

Пресс-служба Минэнерго сообщила, что первый энергоблок БелАЭС 7 апреля снова отключают от сети, чтобы, как говорится в сообщении, оценить эффективность функционирования систем и оборудования.

В последний раз первый блок БелАЭС отключали от энергосистемы 25 марта и снова к ней подсоединили 31 марта.

Ранее экологи обратили внимание на интересный момент в сообщениях госСМИ о так называемой плановой остановке энергоблока БелАЭС в Островце.

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