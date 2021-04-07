Белорусский айтишник выступил в суде с сильной речью 3 7.04.2021, 20:15

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Алексей Коротков

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Алексей Коротков вспомнил своего деда, который воевал против фашизма.

В суде Первомайского района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении одного из разработчиков стартапа MakeML и политзаключенного Алексея Короткова, сообщает tut.by.

Алексей Коротков — один из двух молодых iOS-разработчиков, которые придумали приложение, позволяющее тренировать нейронные сети без кода.

Сейчас его обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в участии в массовых беспорядках: по ч.1 ст. 342 (по этой статье может грозить лишение свободы до трех лет) и ч. 2 ст. 293 (наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет) УК РБ.

Алексея обвиняют в том, что 9 августа в районе улицы Мельникайте, а также на перекрестке с проспектом Машерова Коротков вместе с группой людей нарушили правила дорожного движения, вышли на проезжую часть, скандировали лозунги, что привело к перебоям в работе общественного транспорта.

Также по словам обвинения Коротков заранее приобрел атрибутику, экипировку, маску, рюкзак (который мог быть использован для ношения оружия), оказывал неподчинение, совершал насилие над личностью, уничтожение имущества. Аналогичные действия обвиняемые совершили и 11 августа в районе Пушкинской.

Алексей не признал своей вины ни в одном из эпизодов.

Начать рассматривать дело Алексея должны были еще 26 марта, однако суд перенесли на 7 апреля. Как писал тогда dev.by, причиной судья Максим Трусевич назвал «обвиняемый не явился» — то есть в тот раз конвоиры не доставили Алексея из СИЗО.

В этот раз заседание началось в суде Первомайского района Минска в 14.30. Алексей отказался от дачи показаний, объяснив это тем, что он их уже давал в течение следствия, а также пояснил, что не считает себя виновным в каких-либо правонарушениях.

«Весна» опубликовала текст выступления Алексея в суде. В частности, Коротков сказал, что всегда был и остается законопослушным гражданином Республики Беларусь, никогда не нарушал и не собирался нарушать закон, тем более участвовать в массовых беспорядках, причинять кому-либо вред, нападать на сотрудников правоохранительных органов и причинять какие-либо неприятности другим гражданам.

По словам Алексея, родители, школа и государство воспитали его не совершать противоправных действий — но также они научили его, что если он видит «несправедливость, беззаконие, нарушение моих и чужих законных прав», то он не должен молчать, а должен высказать свое мнение по этому поводу, свое неприятие и «просто иметь гражданскую позицию по данному вопросу». «Так меня учили, и я верю, что это правильно, и я не понимаю, почему меня привлекают к уголовной ответственности за мою гражданскую позицию», — добавил Алексей.

По его словам, для него в семье есть бесспорный моральный авторитет — его прадед Лукьянов, который сначала был партизаном, а потом с Красной армией дошел до Берлина.

«Сейчас я временами спрашиваю себя: «А как бы поступил дед Лукьянов в этой ситуации? Он под страхом смерти и с детьми на руках не захотел сотрудничать с людьми, которые издевались, пытали и убивали белорусов, — сказал Алексей. — И я понял, что ни за что бы не стал давать показания в суде, который преследует журналистов за то, что они говорят правду, и закрывают глаза на многочисленные факты избиений, изнасилований, пыток и убийств. Несмотря на то, что у суда нет и не может быть фактов противозаконных действий с моей стороны 9 и 10 августа, я уверен, что суд вынесет мне обвинительный приговор.

Но так же, как и дед Лукьянов дождался победы над фашистами, я уверен, что дождусь победы над беззаконием и несправедливостью. Высокий суд, в дальнейшем я хочу воспользоваться своим правом не давать показания».

После этого Алексей попросил добавить данные им показания к материалам уголовного дела.

Завтра, 8 апреля, должен пройти опрос свидетелей со стороны обвинения.

Как пишет dev.by, впервые Алексея Короткова задержали 28 июля возле здания КГБ, когда там выстроилась очередь из желающих подать ходатайство за изменение меры пресечения Виктору Бабарико. Тогда Короткова отпустили без составления протокола.

Второй раз его задержали 27 августа на площади Независимости. Ему присудили 8 суток ареста, а по истечении этого срока не выпустили. Правозащитники признали Алексея Короткова политзаключенным.

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