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Ученые выяснили, как будут выглядеть женщины будущего

  • 8.04.2021, 7:50
  • 10,732
Ученые выяснили, как будут выглядеть женщины будущего
иллюстрационное фото

Исследование провели в Йельском университете. .

Ученый Стивен Стирнс из Йельского университета представил, как будут выглядеть женщины будущего. По его мнению, среднестатистическая девушка через 50 лет станет значительно ниже ростом и чуть полнее. Однако внешней красоты эти факторы не убавят. Специалист пояснил, что рост девушек будет меняться в процессе эволюции, пишет lenta.ua.

Статистика свидетельствует, что о радостях материнства чаще задумываются именно невысокие и пухлые женщины, чем высокие и худые. Соответственно, на генном уровне ребенку будет передаваться склонность к полноте и небольшому росту, а высоких девушек даже сейчас можно встретить не часто.

Также с годами сокращается число светлокожих и светловолосых людей. Так, например, голубые глаза и волосы соломенного цвета - большая редкость для сегодняшнего дня. Есть вероятность, что со временем такие типы внешности канут в небытие.

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