Ученые выяснили, как будут выглядеть женщины будущего 8.04.2021, 7:50

10,732

иллюстрационное фото

Исследование провели в Йельском университете. .

Ученый Стивен Стирнс из Йельского университета представил, как будут выглядеть женщины будущего. По его мнению, среднестатистическая девушка через 50 лет станет значительно ниже ростом и чуть полнее. Однако внешней красоты эти факторы не убавят. Специалист пояснил, что рост девушек будет меняться в процессе эволюции, пишет lenta.ua.

Статистика свидетельствует, что о радостях материнства чаще задумываются именно невысокие и пухлые женщины, чем высокие и худые. Соответственно, на генном уровне ребенку будет передаваться склонность к полноте и небольшому росту, а высоких девушек даже сейчас можно встретить не часто.

Также с годами сокращается число светлокожих и светловолосых людей. Так, например, голубые глаза и волосы соломенного цвета - большая редкость для сегодняшнего дня. Есть вероятность, что со временем такие типы внешности канут в небытие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».