Эксперт: Российские фейки вышли на высший официальный уровень 9.04.2021, 12:09

Дмитрий Песков

Поставлена задача не просто врать, как было всегда.

В последние дни можно наблюдать, как культивируемые российской пропагандой фейки стали озвучиваться на полном серьезе официальными лицами РФ высшего ранга. То есть, если их раньше озвучивали разного рода информационные «сливные бачки», пропагандисты-«шестеренки» и агенты Кремля за пределами России, которых и в расход пустить не жалко, то теперь это делают представители «башен», пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко на сайте sprotyv.info.

Например, намедни пресс-секретарь Дмитрий Песков вторил примитивному и не единожды развенчанному фейку об убийстве дроном ВСУ ребенка на Донбассе.

После него заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заговорил о защите Россией жителей Донбасса, если Украина «нападет». А еще секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США создают биологическое оружие в лабораториях по периметру России и КНР. Это уже старая знакомая история про биолаборатории, которая до недавнего времени культивировалась на уровне дешевой конспирологии и через медиа-площадки ОПЗЖ настойчиво интегрировалась в Украине.

То есть, именно сейчас, многие фейки, накопившееся многотомными изданиями, выходят на стратегический уровень.

Выходит, что поставлена задача не просто врать, как было всегда, а врать на всех уровнях, взахлеб, бездумно и неистово, с пеной у рта. Такая тенденция настораживает…

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