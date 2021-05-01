Кыргызстан заявил об обстреле жилых домов военными Таджикистана 1 1.05.2021, 12:08

Новые подробности приграничного конфликта.

В Пограничной службе Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана заявили о том, что военнослужащие Таджикистана открыли огонь по жилым домам, сообщает кыргызская служба «Радыё Свабода».

«По состоянию на 12:45 1 мая обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы напряженная. В местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были ранее эвакуированы», — говорится в сообщении.

Киргизские пограничники заняли оборонительные позиции на границе с Таджикистаном.

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