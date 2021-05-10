Белорусская революция уже выиграла Петр Кузнецов

10.05.2021, 8:30

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фото: Reuters

Осталось решить вопрос с реальной властью.

В конце XX столетия в мире началась очередная глобальная революция, коренным образом меняющая уклад – информационная. С появлением Интернета стремительно начали меняться буквально все сферы нашей жизни: экономика, политика, информационное пространство, культура, ментальность, самосознание. Цифровое общество – стремительное, открытое, прозрачное, мобильное и, самое главное, в основе своей – правдивое, потому что любую ложь может опровергнуть любой человек, голос теперь есть буквально у любого. Правда, не находите, описанная картина – полная противоположность того государственного устройства, которое строил последние 26 лет режим Лукашенко? )

Как и в XIX – XX веках, западные правительства – избираемые, контролируемые, подотчетные и, как следствие, эффективные – где-то уже сумели вписаться в новую парадигму, где-то с разной степенью успешности вписываются, но в целом процесс проходит без политических потрясений, как бывает всегда, когда политическая система гибкая и адаптивная (то есть, не заточена под прихоти и комплексы одного человека). С начала этой эпохи сильнее всего начало трясти именно авторитарные и тоталитарные диктатуры, которые всю историю держались на лжи, контроле над информацией и ресурсами, оболванивании населения – всем том, что уничтожается в современном цифровом мире.

Собственно говоря, сегодня это и есть белорусская ситуация. Революция в Беларуси началась, по моему скромному мнению, где-то в конце 90-х годов, когда первые граждане начали покорять свободное информационное пространство. Лично я, будучи студентом, познакомился с Интернетом в 1998-м году. Надо ли рассказывать о том, насколько оглушающее воздействие оказывает на молодой пытливый мозг возможность зайти напрямую в богатейшую оцифрованную библиотеку Конгресса США (не знаю, кстати, как там сейчас, так же все есть в открытом доступе или нет, но тогда было так) и читать в оригинале документы, сформировавшие современный мир? Скажем так, контраст с районной библиотекой, а ведь библиотеки – это кладезь знаний! – огромен.

В период с 2010 по 2020 годы цифра захватила все сферы жизни страны – не только информационное пространство, но и коммуникационное, и экономическое, проникла в политику, стала доминирующей в общественной жизни.

В новых условиях люди научились по-новому общаться, обмениваться ресурсами, видеть мир и себя, страну, окружающую реальность. Смена поколений привела к падению спроса на «совок» - тети с начесами, силовики, коммунальники с пилами лишающие наши города зелени, тупые чиновники в администрациях, не способные связать двух слов – все это оказалось в разительном контрасте с реально обновившимся белорусским обществом.

Власть, в силу своей зависимости от мировоззрения одного человека, косности, консервативности, оказалась просто не в состоянии вписаться в новые условия, в новый мир. Так возник запрос на ее смену, который выплеснулся на улицы в 2020 году – что мы и стали называть «белорусской революцией». Все по классике: если власть не в состоянии отвечать ожиданиям общества в новых условиях, революция поднимает вопрос о ее смене.

Нет, конечно, они пытались, но – по-своему. Они даже создали ПВТ в желании, чтобы передовой отряд нового общества – айтишники – зарабатывали деньги и тратили их здесь. Однако оказались не готовы к тому, что у этого нового общества и запросы новые. Лукашенко говорил: «Айтишникам нашим, буржуйчикам власти захотелось». Это правда лишь отчасти. Им не надо власть для самих себя – им хорошо и с компьютером в рюкзаке. Но им надо, чтобы власть была другой, чтобы тетки с начесами не портили им жизнь, постоянно сталкивая их в «совок».

В слову об айтишниках и остальных. На улицах протестовали, конечно, не только айтишники – открытый информационный мир как раз подразумевает максимальное участие всех, ибо блага новой эпохи распространяются на всех. Однако именно мощнейший цифровой компонент в последних событиях играл решающую роль, что о многом говорит. И, с другой стороны, совершенно логично выглядит, например, фактический отказ подавляющего большинства рабочих от национальной забастовки: они если и не понимают четко, то чуют, что смена эпох, мягко говоря, выведет их из зоны комфорта, ибо цифровая, информационная революция заменяет собой результаты промышленной революции, а они – дети именно нее. Поэтому, до какого-то момента они и дальше будут спокойно ходить на свои заводы, хотя совесть и мораль многих толкает в ряды сторонников перемен, просто – это не их, по исторической логике. Другой разговор, что ни бесконечно, ни даже хоть сколько-то долго удерживать ситуацию в нынешнем положении режим уже не сможет: экономические отношения меняются по всему миру, то, что должно умереть – умирает и умрет. И мы прекрасно видим это по состоянию белорусских промышленных предприятий. Рано или поздно, они все равно закроются и под нынешним руководством, и тогда и рабочим деваться будет некуда.

Главный вывод, который можно сделать из написанного: белорусская революция не проиграла. Белорусская революция еще идет. Общество сильно обновилось, можно сказать, кардинально – и в этом белорусская революция уже выиграла. Однако победа эта в полной мере невозможна, пока не будет решен вопрос с реальной властью и в этом смысле революция еще не победила, она – идет.

Петр Кузнецов, Telegram

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