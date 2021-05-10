В Минске покажут подборку фильмов Феллини и Соррентино 10.05.2021, 18:42

Паоло Соррентино

фото: Franco Origlia/Getty Images

Фильмы будут показывать в мае по пятницам и субботам.

Два итальянских гения, которые с иронией, тонкостью и любовью показали суть своей страны в кино, станут следующими героями проекта «Уикенды с…», передает «Белсат».

В мае по пятницам и субботам, начиная с 14-го, в Минске на большом экране кинотеатра «Пионер» будут показываться фильмы классика мирового кино Федерико Феллини и его преемника – одного из самых важных режиссеров современной Италии Паоло Соррентино. После каждого из показов ленты можно обсудить с киноэкспертом.

С начала года проект компании «Арт Корпорейшн», которая является организатором кинофестиваля «Лістапад» и «гидом по хорошему кино», успел показать ретроспективы провокатора из Дании Ларса фон Триера и польского классика Кшиштофа Кесьлевского.

При поддержке Посольства Италии в Минске следующими героями «Уикендов» становятся два итальянских гедониста и эстета – хотя и из разных эпох, схожие по духу авторы.

Когда в 2013 году на экраны вышла «Великая красота» Паоло Соррентино, в ней быстро нашли отголосок культового фильма «Сладкая жизнь» Федерико Феллини с Марчелло Мастроянни в главной роли. Эти картины составят пару в первый уикенд показов.

Следующим запланирован резонансный фильм Соррентино «Молодость», номинированный на «Золотую пальмовую ветвь». Продолжит серию лента «Джульетта и духи» – одно из произведений Феллини, в которых он снял свою жену Джульетту Мазину. В последний уикенд будут показаны два Соррентино – его ранний фильм «Последствия любви» и картина «Лора» об итальянской политике.

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