Европейский «План Маршалла»: режим Лукашенко получил новый удар под дых 3 11.05.2021, 8:10

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Документ получился глубоким и системным.

Вчера Европейский союз презентовал проект «Плана Маршалла». Это подарок в день Европы белорусскому обществу и очередной информационный удар под дых системе, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

С учетом того, что работа над документом велась с осени прошлого года, он получился глубоким и системным. Финальная доработка займет около месяца, и это создает предпосылки для его широкой презентации до июля 2021 года.

С внешним давлением все понятно. Четвертый пакет санкций будет принят в июне, если режим сам не ускорит неизбежное.

А внутреннее давление нужно усиливать и поддерживать любое разумное выражение протеста на улицах и внутри системы.

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