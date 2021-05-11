Европейский «План Маршалла»: режим Лукашенко получил новый удар под дых

Европейский «План Маршалла»: режим Лукашенко получил новый удар под дых3
- 11.05.2021, 8:10
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Документ получился глубоким и системным.
Вчера Европейский союз презентовал проект «Плана Маршалла». Это подарок в день Европы белорусскому обществу и очередной информационный удар под дых системе, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
С учетом того, что работа над документом велась с осени прошлого года, он получился глубоким и системным. Финальная доработка займет около месяца, и это создает предпосылки для его широкой презентации до июля 2021 года.
С внешним давлением все понятно. Четвертый пакет санкций будет принят в июне, если режим сам не ускорит неизбежное.
А внутреннее давление нужно усиливать и поддерживать любое разумное выражение протеста на улицах и внутри системы.
Наша свобода — в наших руках.