В Минске дешевеет жилье 3 11.05.2021, 11:30

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Как изменились цены?

Индекс цен вторичного рынка жилья в Минске за последнюю неделю немного снизился, потеряв 0,3 %. Стоимость квадрата составила 1 238 долларов. Средняя цена квартир в новостройках за семь дней выросла на 0,3 % и на данный момент равна 1 307 долларам за 1 м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет сейчас 69 долларов за 1 м2, сообщает Realt.by.

Число выставленных на продажу объектов за последние семь дней почти не изменилась. База лишь немного пополнилась четырехкомнатными квартирами.

Как изменились цены

За неделю квадратный метр подешевел почти у всех типов квартир. Средняя цена упала у однушек (–0,5 %), двушек (–0,3 %) и четырехкомнатных квартир (–0,8 %). Трехкомнатные — без изменений.

Если рассматривать стоимость по районам Минска, то в большинстве из них цены на квартиры немного снизились. За неделю заметнее всего подешевел квадратный метр в Партизанском — на 1,5 % (до 1 362 долларов), в Центральном — на 0,6 % (до 1 607 долларов). В Советском — на 0,3 % (1 431).

На 0,2 % стала ниже средняя цена квадрата в Ленинском (сейчас она равна 1 248 долларам), на 0,1 % — в Московском (1 290). Для Октябрьского и Фрунзенского неделя прошла без изменений.

В оставшихся двух районах квартиры, напротив, стали дороже: в Заводском — на 0,1 % (1 168 долларов за квадрат), в Первомайском — на 1,5 % (1 467).

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