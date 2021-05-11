Путин отказался выходить из изоляции, несмотря на прививку 3 11.05.2021, 12:51

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Фото: SPUTNIK / Reuters / Forum

Контактирующие с главой Кремля люди по-прежнему должны сидеть на карантине до двух недель.

Президент России Владимир Путин не вышел из режима изоляции, несмотря на прививку от коронавируса, полученную в апреле, сообщает «Проект» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Путин, по их словам, не поменял и не планирует менять устоявшийся с начала пандемии режим работы - c карантином для встречающихся с ним людей и мероприятиями по видеосвязи.

Хотя Путин, по собственным словам, сдал анализ на антитела, который показал «коэффициент позитивности 15», контактирующие с главой государства люди по-прежнему должны сидеть на карантине до двух недель.

Например, сотрудники Эрмитажа сидели взаперти перед визитом Путина 27 апреля (через пять недель после прививки), рассказал «Проекту» сотрудник музея. Это же коснулось и людей, которые контактировали с президентом на Параде Победы: сотрудники протокола и фотографы отсидели две недели в Президент-отеле.

Изменений в ближайшем будущем не предвидится. Все журналисты и сотрудники администрации Кремля, которые будут контактировать с президентом на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня, как и прежде, заблаговременно отправятся на карантин. Как рассказал сотрудник одного из СМИ, они будут изолироваться с 20-х чисел мая.

Большинство оперативных совещаний Путин продолжит проводить по видеосвязи - именно так в мае пройдут заседания Совета безопасности и оргкомитета «Победа», утверждает источник «Проекта».

В таком же формате проходило абсолютное большинство встреч Путина в конце апреля. Очные же мероприятия сопровождались 2-недельным карантином для участников.

Скорее всего, Путин еще долго будет жить в режиме изоляции, говорит источник «Проекта», близкий к администрации президента.

Сам Путин на прошлой неделе заявил, что российские вакцины «надежды, как автомат Калашникова», а в понедельник сообщил о «стабильной ситуации» с коронавирусом в стране. «У нас все на полке лежит, не поднимается, держится на том уровне, на котором сложилось за предыдущее время», - сказал президент.

Он добавил, что всего в стране получили прививку уже 21,5 миллиона человек. «Я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы призвать людей к тому, чтобы, не теряя время, сделали прививку», - цитирует Путина «Интерфакс».

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