Провал «Сармата» и «Буревестника»: Россия останется без новых ракет? 1 Михаил Жирохов, «Деловая столица»

11.05.2021, 13:05

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фото: ТАСС

ВПК страны находятся в серьезном цейтноте.

На фоне ухудшающихся отношений с коллективным Западом Кремль все активнее заявляет о своем технологическом военном превосходстве. Из уст официальных российских лиц все чаще звучат названия «Авангард», «Посейдон» и прочие «Кинжалы». Но при детальном рассмотрении ситуация выглядит, мягко говоря, не очень выигрышной для России. Яркий пример – создание нового поколения межконтинентальных ракет, основной «длинной руки» Кремля.

Кроме откровенно мультяшной графики, которую продемонстрировал Путин в своем докладе Федеральному собранию в 2018-м, единственной реальной видеосъемкой нового вооружения была запись бросковых испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28, более известной как «Сармат», от декабря 2017 года.

Несколько лет назад казалось, что сегодня-завтра эти ракеты будут направлены на США и Европу, но реальность весьма неприглядна. Так, федеральное информационное агентство ТАСС 5 мая 2021 года сообщило, что три пуска перспективной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в рамках летно-конструкторских испытаний будут выполнены в 2021 году. В этом же материале утверждалось, что государственные испытания «Сармата» намечены на 2022 год, а постановка первого полка на боевое дежурство — в конце следующего года.

Разработка ракеты, которая, по мнению российских военных, должна заменить ракеты производства украинского «Южмаша» на боевом дежурстве, началась еще в 2011 году. Планировалось, что ракета с жидкостным двигателем и стартовой массой свыше 200 тонн сможет доставить более 10 боевых блоков общей массой до 10 тонн на 9000 – 10 000 км.

Для проектирования и производства привлекались исключительно российские производители: разработка двигателей для ракеты велась НПО «Энергомаш», а серийное производство жидкостной двигательной установки 1-й ступени разворачивают на пермском ПАО «Протон-ПМ».

Однако ввиду новизны продукции российские предприятия испытывают серьезные трудности. Так, летные испытания ракеты планировались в 2018-м, после чего их плавно перенесли сперва на 2019 год, а затем — на начало 2020 года. Но фактически по состоянию на начало мая 2021 года было проведено всего три бросковых испытания на космодроме Плесецк в Архангельской области. Причем фактически это был всего лишь выброс из шахтно-пусковой установки массо-габаритного прототипа ракеты на высоту, на которой, по идее, будет включаться двигатель первой ступени. Примечательно, что в том же Советском Союзе от бросковых испытаний до появления опытной ракеты проходило четыре-пять лет. Так что о серийном производстве межконтинентальных ракет в современной России, особенно без поддержки специалистов днепропетровского «Южмаша», пока и говорить нечего.

Первый же испытательный пуск из наземной шахты выявил серьезные технические неполадки в оборудовании пусковой системы. Разработку ракеты наземного базирования вело конструкторское бюро Макеева, которое ранее имело опыт проектирования и доведения до серийного производства ракет подводного базирования. Пока на первоначальном этапе были привлечены украинские специалисты, все шло более или менее гладко, но после 2014-го проблемы стали нарастать как снежный ком.

На фоне проблем с принятием на вооружение «Сармата», судя по всему, полностью остановлены работы по межконтинентальной ракете нового поколения с ядерной энергетической установкой 9М730 «Буревестник». Что касается этого вооружения, то, фактически, российские инженеры просто воткнули советский твердотопливный ракетный двигатель РД-0410 в корпус стратегической крылатой ракеты Х-101.

Работы по двигателю велись в Советском Союзе с 1965 года долгие двадцать лет. Удалось создать образец двигателя массой около 2 т (с радиационной защитой) удельной тягой около тонны. Однако основной проблемой было то, что ресурс работы такого двигателя составлял всего один час.

Не удалось решить и еще одну проблему – радиационное загрязнение в случае применения такой ракеты. Вероятно, в представлении российских генералов это будет «оружие судного дня», когда радиационное заражение будет еще одной составляющей поражающего фактора новой ракеты.

Неким промежуточным результатом работ над «Буревестником» стали события 8 августа 2019 года на 45-м государственном морском полигоне ВМФ в Архангельской области. Тогда, как сообщали источники, произошел взрыв, похоронивший первый прототип ракеты и несколько десятков специалистов, работавших над проектом. Скрепя зубы, российские официальные источники позже признали гибель пяти сотрудников ВНИИ экспериментальной физики.

Пытаясь разрабатывать новые образцы межконтинентальных ракет, россияне находятся в серьезном цейтноте: уже к 2022 году заканчивается гарантированный 20-летний срок безопасной эксплуатации комплексов типа «Тополь», УР-100Н УТТХ и Р-36M2 «Воевода», что приведет к резкому падению боеготовности ракетных войск стратегического назначения.

Михаил Жирохов, «Деловая столица»

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