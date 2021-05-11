В башкирской Агидели нет денег на демонтаж новогодней елки 1 11.05.2021, 13:23

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Дерево будет стоять на главной площади все лето.

В городе Агидель (Республика Башкортостан, РФ — ред.) мэр Фанис Гильванов решил не убирать на лето искусственное новогоднее дерево, так как разбор конструкции стоит 800 тысяч рублей, сообщил 11 мая корреспондент Каспаров.Ru.

Гильванов считает, что для бюджета города это очень большие деньги. Кроме того, нет специалистов и подъемников для этой работы. А потому решили по примеру города Нижнекамска Республики Татарстан сделать из пиксельной елки летний арт-объект.

Как написал блогер Илья Варламов, елка в Агидели — это одна из восьми "пиксельных елок", которые были закуплены в декабре 2019 года за 115 миллионов рублей для башкирских городов. Через год УФАС по РБ установило, что закупка была проведена с нарушениями: у единственного поставщика и на 80% дороже ценника.

Варламов написал: "Так что теперь центральную площадь Агидели украшает памятник коррупции".

Он заметил, что если зимой конструкция смотрелась еще "более-менее прилично", то сейчас "выглядит как (нецензурное слово)". По его мнению, гораздо экономичнее и красивее посадить крупную живую ель в центре площади и к Новому году ее наряжать, тратясь лишь на обновление игрушек и гирлянд.

Отметим, что в Агидели живет около 14 тысяч человек. В бюджете города на 2021 год на благоустройство заложено 86 млн рублей, так что разово выделить на демонтаж елки около миллиона рублей очень непросто.

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