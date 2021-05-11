«Спутник V» в ЕС: Россия не предоставила документы для сертификации 11.05.2021, 14:12

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Фото: ТАСС

Их-за чего возникла такая ситуация?

В Минздраве Германии подтвердили, что ситуация с сертификацией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС остается неизменной. Документация до сих пор полностью не представлена, поэтому говорить о сроках допуска вакцины невозможно, пишет Newssky.

Представитель Минздрава ФРГ заявил следующее: «Положение по-прежнему без изменений. До сих пор представлены не все пакеты документов, поэтому я не могу сделать заявления о возможной дате допуска».

Разработчики «Спутника V» ранее опровергли информацию немецкой газеты Bild о зашедших в тупик российско-германских переговорах по закупке препарата. Газета сообщала, что переговоры России и Германии по «Спутнику V» осложняют высокие требования европейского регулятора для регистрации вакцины, трудности с закупкой сырья у российской стороны и тяжелая ситуация с COVID-19 в Индии, также ожидающей поставок «Спутника V».

В январе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предложила президенту России Владимиру Путину поддержку в процедуре одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС. В марте Минздрав ФРГ не исключил, что может заключить контракт на поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ведомство поддерживает контакты с Россией по этой теме.

4 марта Eвропейское медицинское агентство сообщило о начале экспертизы вакцины «Спутник V». Регулятор должен проверить вакцину на эффективность и безопасность.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Германия занимает десятое место в мире по числу зарегистрированных случаев коронавируса — 3,5 миллиона с начала пандемии. В стране за все время умерли почти 85 тысяч человек с подтвержденным COVID-19.

Напомним, Россия не сможет поставить в июне-июле 2021 года в Германию свою вакцину «Спутник V», а после этого срока надобность в ней отпадет из-за расширения поставок других вакцин. Об этом со ссылкой на участников переговорного процесса сообщает немецкое издание Bild, характеризуя сделку как «в сущности мертвую».

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