В белорусском футболе лучшим игрокам матчей вручают необычные призы 11.05.2021, 15:32

иллюстрационное фото

Посмотрите на лица счастливых обладателей бесценных подарков.

Белорусский футбол – место не для самых богатых футболистов мира. Высокооплачиваемые трансферы могут позволить себе лишь топы, а для команд попроще – есть свободные агенты и молодые игроки, пишет «Трибуна».

Но молодой – не значит плохой. Например, лимитчик Никита Некрасов стал лучшим игроком «Гомеля» в домашнем матче с «Торпедо-БелАЗ» (1:1). Он забил шикарнейший мяч спустя 13 минут после выхода на поле: уложил опорника на землю обводкой, а затем мощнейшим ударом попал в девятку ворот Бушмы (отметка 4:58).

После матча полузащитник немного рассказал о своем успехе:

– Я в последнее время всегда выхожу на замену и это мне уже довольно привычно. Очень рад первому мячу в высшей лиге, но расстроен, что сыграли в ничью. Почувствовал интуитивно, что нужно пробить. Отрабатывает такие моменты на тренировках и как-то внутренне почувствовал, что надо пробить.

Мы должны были побеждать, отдали все силы, шли вперед атаковать. Только свои моменты не реализовали. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли поддержать.

За столь успешную игру Некрасова наградили четырьмя подарочными сертификатами на 25 рублей в супермаркет «Гиппо» от партнерской компании «Медпласт».

Хотя на фото кажется, что такая карточка в коробке одна, что стало активно обшучиваться и обсуждаться в сети:

Лучший игрок матча Гомель – Торпедо-БелАЗ получил сертификат на разрешение не подписывать провластное письмо. pic.twitter.com/AIydjJPGTu — Козлы про футбол (@goats_by) April 27, 2021

Такая награда сильно удивила экс-нападающего БАТЭ Виталия Кутузова, который вспомнил свои подарки за успешные игры в чемпионате Беларуси:

Интересный продовольственный приз дарят и лучшему в Слониме. По итогам игры с «Барановичами» самый заметным футболистом стал Евгений Лебедев за свой гол на 31-й минуте (отметка 1:13).

От партнера клуба бара «Пятачок» был вручен приз – «отличная пицца на выбор»! Судя по лицу Евгения, подарок ему пришелся по душе:

В Бресте все выглядит более цивильно. Станислав Беленький, MVP матча со «Слуцком» по мнению болельщиков получил приз от аквацентра «ДельтаСпа».

Заслуженный презент за необычное исполнение штрафного в противоход голкиперу (отметка 4:24).

А помните, в свое время в Городее футболистам дарили сахар и варенье местного производства. Лица футболистов – это бесценно:

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