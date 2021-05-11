В Украине появился День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны 11.05.2021, 16:02

Памятную дату установила Верховная Рада.

14 мая в Украине впервые отметят День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Как сообщает Институт национальной памяти, памятную дату установила Верховная Рада специальным постановлением, пишет «Зеркало недели. Украина».

По состоянию на 1 января 2020 года 2659 граждан Украины удостоены Государством Израиль звания Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста. В то же время тысячи спасителей до сих пор остаются непризнанными и неизвестными.

К памятной дате с 11 по 13 мая Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне совместно с Институтом национальной памяти проведет онлайн-марафон, во время которого расскажет 26 историй спасения со всех уголков Украины. 14 мая пройдет итоговый круглый стол марафона, во время которого, в частности, обсудят вопрос почтения памяти подвига украинцев, как на государственном, так и международном уровне.

Верховная Рада приняла постановление, которое устанавливает 14 мая Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во Второй мировой войне, в феврале этого года. Кроме определения памятной даты, постановление рекомендует Министерству культуры и информационной политики обеспечить создание списка людей, «которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста». Создать этот список должен Украинский институт национальной памяти с привлечением институтов Национальной академии наук Украины.

Звание «Праведник мира» присуждает государство Израиль для чествования неевреев, которые рисковали жизнью во время Холокоста, чтобы спасти жизни евреям. Для получения звания человек должен был оказать значительную и/или неоднократную помощь без ожидания какой-либо финансовой компенсации. Не учитывается также помощь тех, кто помогал своим родственникам.

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