У председателя Мингорисполкома потребовали ответить, почему ходил к ветерану без маски 5 11.05.2021, 18:26

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Фото: Минск. Официально / Telegram

Чиновника-лукашиста «сдал» официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 6 мая посетил ветерана Второй мировой войны Виктора Костко, чтобы поздравить с наступающим Днем Победы. Фото визита опубликовал официальный Telegram-канал Мингорисполкома – и на снимках видно, что чиновник был без маски и не держал должную дистанцию, несмотря на пандемию и особую угрозу коронавируса для пожилых людей.

На сайте Petitions.by идет сбор подписей под обращением в Мингорисполком с требованием объяснений и в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии с требованием провести проверку и предъявить требование чиновнику в связи с несоблюдением масочного режима и социального дистанцирования. На момент публикации обращение подписали свыше 1600 человек. Выслать обращение собираются 13 мая.

В обращении упоминают, что принятый Мингорисполкомом план профилактики COVID-19 содержит такие пункты, как недопущение посещения посторонними учреждений для пожилых людей и обеспечение масочного режима в магазинах, учреждениях питания, учреждениях образования и здравоохранения. Прямого запрета ходить в гости к пожилым людям без маски в плане нет, но автор петиции уверен: Кухарев создал угрозу жизни и здоровью ветерана, проявил служебную халатность и непонимание опасности COVID-19.

Однако Кухарев не единственный, кто так делал. Читатели «Белсата» сообщали с разных концов Беларуси, что к ветеранам в те дни водили школьные экскурсии и при том не соблюдали масочный режим.

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