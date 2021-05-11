«Мы уверены, что добро всегда побеждает зло. Жыве Беларусь!» 11.05.2021, 20:00

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иллюстрационное Фото

Белорусы Киева вышли на акцию солидарности с соотечественниками.

Белорусы Киева традиционно вышли на акцию поддержки задержанных и осужденных соотечественников в Беларуси.

«Мы уверены, что добро всегда побеждает зло. Жыве Беларусь!».

Также беларусы Киева напоминают, что норвежская компания Yara продолжает сотрудничество с контрабандистами и похитителями людей.

«В этот четверг, 13 мая, в 14:30 просим белорусов поддержать стачком Беларуськалия, прийти к офисам Yara в городах своего проживания (Киев, просп. Валерия Лобановского, 6А) и задать представителям компании один вопрос: Куда исчез Анатолий Бокун?».

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