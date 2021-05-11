Казанский стрелок оставил в школе бомбу 11.05.2021, 20:03

11,236

Фото: Егор Алеев / ТАСС

От взрыва обрушились стены.

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе № 175, оставил там бомбу, которая взорвалась и привела к частичному обрушению стен. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, передает РБК.

«Было заложено взрывное устройство нападавшим и потом оно [взорвалось]», — сказала Кузнецова, фрагмент ее общения с прессой опубликовал телеканал RT.

Она сообщила, что в месте, где от взрыва обрушились стены, «к счастью, не оказалось детей». «Битое стекло, следы крови. Конечно, то, что не загорелась проводка от взрыва... Оголенные провода висят», — рассказала она после посещения школы.

О том, что во время стрельбы в школе был отдельно слышен и взрыв ранее сообщали очевидцы. О том, что в школе произошел взрыв, также рассказывал «РИА Новости» представитель экстренных служб. «Наблюдается сильный дым», — говорил собеседник агентства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».