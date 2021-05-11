«Зеленая» экономика установила рекорд 1 11.05.2021, 20:29

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Объемы электроэнергии, произведенной альтернативными путями, выросли на 45 процентов.

«Зеленая» экономика в 2020 году установила новый рекорд, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА), данные которого приводит CNBC. Производство электроэнергии из возобновляемых источников выросло наибольшими темпами за два последних десятилетия.

Объемы электроэнергии, произведенной альтернативными путями — посредством солнечной и ветрогенерации, — в 2020 году выросли на 45 процентов, до 280 гигаватт.

Эксперты МЭА считают, что основными причинами роста стала политика многих стран, стремящихся перейти на «зеленую» энергетику и достичь углеродной нейтральности, рост популярности электромобилей, а также сбои с поставками сырья для классических источников электроэнергии — угля и газа — из-за пандемии коронавируса.

МЭА прогнозирует дальнейший рост производства экологически чистой электроэнергии, который в ближайшей перспективе будет наблюдаться ежегодно. Основное внимание будет уделяться развитию солнечной энергетики, поскольку она гораздо дешевле использования как угольных и газовых, так и ветряных электростанций.

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