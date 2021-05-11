ХАМАС выпустил 130 ракет по Тель-Авиву
- 11.05.2021, 22:01
Видеофакт.
В Тель-Авиве прозвучала сирена воздушной тревоги, сообщает theins.ru со ссылкой на Reuters. Движение ХАМАС заявило, что запустило 130 ракет в направлении Тель-Авива и его пригородов.
Несколько жителей израильского города Холон получили ранения, сообщает The Times of Israel. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.
Источник Reuters в службах скорой помощи сообщил, что по меньшей мере один человек пострадал при обстреле района Тель-Авива. Аэропорт имени Бен-Гуриона отменил все рейсы.
פגיעה ישירה של רקטה באוטובוס בלב חולון, דיווח על פצוע קשה | עדכונים שוטפים > https://t.co/HGRFPjrGqS pic.twitter.com/DF8Nu26SIa— החדשות - N12 (@N12News) May 11, 2021
Ранее ХАМАС предупреждал, что нанесет ракетный удар по Тель-Авиву, если Израиль продолжит обстрел зданий в секторе Газа. Позже армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по 13-этажному жилому дому в городе Газа, в результате чего постройка полностью обрушилась, передает «Интерфакс».
О пострадавших или погибших информации не поступало.
Известно, что в здание попала ракета. До нанесения удара военные по разным каналам предупреждали жителей дома, что им следует покинуть жилище.
Затем они поразили крышу дома ракетой малой мощности: эта ракета не нанесла существенного ущерба. Вскоре после этого здание поразила уже ракета большей мощности, и дом был разрушен.
В соцсетях опубликованы видеоролики, на которых видно, как сразу после попадания ракеты здание полностью обрушивается.
طائرات الاحتلال تدمّر برج هنادي غربي مدينة غزة— عايدة 🍃 (@a00598) May 11, 2021
الحمد الله ربنا سلم pic.twitter.com/Qc5DRznZ7F
Сегодня армия обороны Израиля начала масштабную операцию против боевиков в секторе Газа, в которой будут задействованы примерно 80 боевых самолетов.
Представитель военного командования Хеди Зильберман отметил, что в операции, начавшейся во второй половине дня, в частности, задействованы новейшие самолеты F-35.
Израильские военные планируют нанести удары по пусковым установкам, которые боевики ХАМАС применяют для ракетных обстрелов Израиля. Предполагается, что палестинцы спрятали десятки установок, закопав их в землю.
Также он сообщил, что 3 тысячи резервистов призваны в армию в связи с обострением обстановки в секторе Газа.
Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС. По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения.