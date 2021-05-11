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ХАМАС выпустил 130 ракет по Тель-Авиву

  • 11.05.2021, 22:01
ХАМАС выпустил 130 ракет по Тель-Авиву
фото: the insider

Видеофакт.

В Тель-Авиве прозвучала сирена воздушной тревоги, сообщает theins.ru со ссылкой на Reuters. Движение ХАМАС заявило, что запустило 130 ракет в направлении Тель-Авива и его пригородов.

Несколько жителей израильского города Холон получили ранения, сообщает The Times of Israel. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

Источник Reuters в службах скорой помощи сообщил, что по меньшей мере один человек пострадал при обстреле района Тель-Авива. Аэропорт имени Бен-Гуриона отменил все рейсы.

Ранее ХАМАС предупреждал, что нанесет ракетный удар по Тель-Авиву, если Израиль продолжит обстрел зданий в секторе Газа. Позже армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по 13-этажному жилому дому в городе Газа, в результате чего постройка полностью обрушилась, передает «Интерфакс».

О пострадавших или погибших информации не поступало.

Известно, что в здание попала ракета. До нанесения удара военные по разным каналам предупреждали жителей дома, что им следует покинуть жилище.

Затем они поразили крышу дома ракетой малой мощности: эта ракета не нанесла существенного ущерба. Вскоре после этого здание поразила уже ракета большей мощности, и дом был разрушен.

В соцсетях опубликованы видеоролики, на которых видно, как сразу после попадания ракеты здание полностью обрушивается.

Сегодня армия обороны Израиля начала масштабную операцию против боевиков в секторе Газа, в которой будут задействованы примерно 80 боевых самолетов.

Представитель военного командования Хеди Зильберман отметил, что в операции, начавшейся во второй половине дня, в частности, задействованы новейшие самолеты F-35.

Израильские военные планируют нанести удары по пусковым установкам, которые боевики ХАМАС применяют для ракетных обстрелов Израиля. Предполагается, что палестинцы спрятали десятки установок, закопав их в землю.

Также он сообщил, что 3 тысячи резервистов призваны в армию в связи с обострением обстановки в секторе Газа.

Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС. По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения.

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