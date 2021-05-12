Врачи назвали самое полезное для здоровья мясо
- 12.05.2021, 15:02
Оно улучшает память и повышает иммунитет.
Врачи-диетологи рассказали про самое полезное мясо, которое имеет уникальный аминокислотный состав. Речь идет о говядине, но есть у продукта и противопоказания — не всем людям его можно употреблять, пишет newsyou.info.
Чем же так полезна говядина?
Диетолог говорит, что благодаря аминокислотному составу мяса употребление говядины оказывает благоприятное воздействие на организм:
улучшается память,
повышается иммунитет,
умственные способности возрастают.
Помимо прочего, указанное мясо богато витамином B12, дефицит которого чреват анемией.
Но есть у говядины и недостатки: мясо содержит большое количество пуриновых оснований, включая мочевую кислоту. А это нежелательно для людей с подагрой или риском развития болезни.
Врач также добавила, что помимо говядины полезными являются индейка, курица и крольчатина.
А вот мясо утки, гуся, свинина и баранина — слишком жирные. Их употребление лучше ограничивать.