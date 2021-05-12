Врачи назвали самое полезное для здоровья мясо 12.05.2021, 15:02

Оно улучшает память и повышает иммунитет.

Врачи-диетологи рассказали про самое полезное мясо, которое имеет уникальный аминокислотный состав. Речь идет о говядине, но есть у продукта и противопоказания — не всем людям его можно употреблять, пишет newsyou.info.

Чем же так полезна говядина?

Диетолог говорит, что благодаря аминокислотному составу мяса употребление говядины оказывает благоприятное воздействие на организм:

улучшается память,

повышается иммунитет,

умственные способности возрастают.

Помимо прочего, указанное мясо богато витамином B12, дефицит которого чреват анемией.

Но есть у говядины и недостатки: мясо содержит большое количество пуриновых оснований, включая мочевую кислоту. А это нежелательно для людей с подагрой или риском развития болезни.

Врач также добавила, что помимо говядины полезными являются индейка, курица и крольчатина.

А вот мясо утки, гуся, свинина и баранина — слишком жирные. Их употребление лучше ограничивать.

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