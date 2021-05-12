«Может, экспорт всей нефтепереработки вообще сразу запретить?» 12.05.2021, 17:33

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Как санкции бьют по концерну «Белнефтехим».

Очень интересно будет посмотреть на график «плановых» ремонтов на предприятиях, входящих в концерн «Белнефтехим». По информации Telegram-канала «Ник и Майк», на всякий случай, чтобы не затовариться на более длительный, чем обычно, ремонт технологического оборудования уходят «Гродно Азот» и «Нафтан». За ними могут последовать другие, которые на прямую с ними связаны производственными и технологическими циклами.

Простоят около месяца, хотя раньше стремились отремонтироваться очень быстро. Есть надежда, что за месяц станет понятно, в какую сторону разрешится ситуация. Можно ли торговать в Европу, что с украинским рынком, как далеко зайдут вторичные санкции.

Кстати, украинские партнеры пока стараются в три смены, чтобы успеть законтрактоваться и провести платежи, даже если вывезти пока товар не получится. Что ж, реал-бизнес, ничего личного. Кому война, а кому и мать родна.

Но, с другой стороны, это подтверждает верность предположения о том, что пересохший ручеек нефти из России на «Нафтан» напрямую с американскими санкциями не связан.

Останов предприятий на плановый ремонт означает, что все гениальные планы по «элегантному» (через левых посредников, без указания отправителя) обходу санкций провалились. И это изначально было лишь имитацией бурной деятельности для галочки. А в реальности - стандартное «авось пронесет», пока мы будем в кустах отсиживаться.

Новых идей нет, а старые рецепты не работают.

Может, экспорт всей нефтепереработки вообще сразу запретить? Пример зерновых и гречихи уже есть.

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