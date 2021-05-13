В Минске мотоциклист-бесправник уходил от ГАИ на скорости более 200 км/ч 13 13.05.2021, 7:41

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иллюстрационное фото onliner.by

Инцидент произошел на пересечении МКАД с проспектом Независимости.

В Минске мужчина на мотоцикле Suzuki пытался уйти от преследования ГАИ. Нарушителя догнали — оказалось, у него нет водительских прав, сообщили в столичной ГАИ.

Инцидент произошел поздним вечером 11 мая. Около 23:45 на пересечении МКАД с пр. Независимости мотоциклист попытался скрыться. Началось преследование.

Нарушитель продолжал двигаться по внешнему кольцу МКАД в направлении Логойского тракта со скоростью свыше 200 км/ч.

На 16 км Слуцкого шоссе водителя удалось задержать. К слову, с ним был еще пассажир. Как выяснилось, от погони пытался уйти 21-летний минчанин, не имеющий прав. По словам задержанного, в этом и заключалась причина, почему он не хотел останавливаться.

Молодого человека доставили в Первомайское РУВД Минска.

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