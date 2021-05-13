Из-за пожара власти запретили использование Будславского костела 1 13.05.2021, 9:34

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Богослужения в храме приостановлены.

12 мая Апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич посетил Национальный санктуарий Матери Божьей Будславской, который накануне пострадал от пожара. Об этом сообщает Catholic.by.

В Будславе ватиканский дипломат встретился с председателем специальной комиссии по ликвидации последствий пожара епископом Александром Яшевским, настоятелем будславского прихода ксендзом Дмитрием Дубовиком и волонтерами, которые помогают поддерживать порядок на месте происшествия.

Епископ Яшевский сообщил нунцию Йозичу, что сейчас ведется следствие, которое должно установить причины возгорания в костеле, поэтому государственные органы полностью запретили эксплуатацию пострадавшего от пожара здания. Возобновление богослужений в костеле пока невозможно.

Нунцию рассказали, что волонтеры и местные прихожане уже расчистили проходы для беспрепятственного доступа на место происшествия должностных лиц. Кроме того, в Будслав прибыл специалист по немедленному демонтажу и консервации уникального органа XVIII века, в который во время тушения пожара попала вода.

Нунций Йозич заверил в солидарности Папы Римского Франциска с белорусскими верующими и в его молитве за народ Беларуси. Он также пообещал свою помощь и поддержку в вопросе восстановления поврежденной пожаром базилики и возрождения в ней духовной жизни.

Напомним, что католические епископы призвали верующих помочь в восстановлении костела. Аналогичные призывы в соцсетях распространили и верующие. В результате за сутки на благотворительный счет католического общества «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии белорусы перевели более 40 тысяч рублей.

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