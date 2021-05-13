Байден: Израиль имеет право защищаться, когда на его территорию летят тысячи ракет 13.05.2021, 9:55

джо байден

Президент США провел переговоры с Биньямином Нетаньяху.

Президент США Джо Байден надеется, что обострение палестино-израильского конфликта вскоре завершится. Об этом он сказал журналистам на брифинге 12 мая, который транслировал Белый дом в YouTube.

Байден отметил, что разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я ожидаю и надеюсь, что это завершится, причем лучше, чтобы это произошло "раньше", а не "позже". Но Израиль имеет право защищаться, когда на его территорию летят тысячи ракет", – сказал он.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, во время разговора с Нетаньяху Байден "осудил ракетные обстрелы ХАМАС и других террористических групп, в том числе по Иерусалиму и Тель-Авиву".

"Он выразил свою непоколебимую поддержку безопасности Израиля и законного права Израиля защищать себя и свой народ, в частности – гражданское население. Он также сказал, что Соединенные Штаты поддерживают путь к восстановлению устойчивого мира. Он разделял свое убеждение в том, что Иерусалим, город, имеющий такое большое значение для верующих со всего мира, должен быть местом мира. Он проинформировал премьер-министра о дипломатическом взаимодействии Соединенных Штатов со странами региона, включая Египет, Иорданию и Катар, а также с палестинскими официальными лицами", – говорится в релизе.

В начале мая в Иерусалиме обострились столкновения между палестинцами и израильской полицией из-за опасений выселения нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. 10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

С 18.00 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, центр и юг Израиля начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить "большой силой" на ракетный обстрел.

Взаимные ракетные обстрелы с обеих сторон продолжаются третий день. Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы.

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