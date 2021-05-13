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Профессор рассказала о связи между погодой и распространением COVID-19

  • 13.05.2021, 10:01
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Профессор рассказала о связи между погодой и распространением COVID-19

Штаммы коронавирусной инфекции «конкурируют» между собой.

Заболеваемость ковидом в ближайшие пару месяцев напрямую зависит от погоды. Об этом, как передает РИА «Новости», рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, разные штаммы коронавирусной инфекции возникают по всему миру, «конкурируя» между собой».

«И какой из них (штамм — прим. „Росбалта“) в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода», — сказала Баранова.

Так, если будет сухо и тепло, то заболеваемость пойдет на существенный спад, а в пасмурную и дождливую погоду люди будут собираться в помещениях, в том числе и больших, что увеличивает шансы на распространение инфекции.

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