Российский врач заявил, что стрелок из Казани мог симулировать психическое расстройство 13.05.2021, 10:45

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Это предстоит определить судебно-психиатрической экспертизе.

Российски СК сообщил, что у стрелка из Казани Ильназа Галявиева, устроившего нападение на школу, в 2020 году было диагностировано заболевание мозга. По данным СМИ, речь идет об энцефалопатии.

Российский врач-психиатр Михаил Тетюшкин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что этот диагноз не может быть основанием для отказа в выдачи оружия.

«Диагноз «Энцефалопатия» не психиатрический, а неврологический. Энцефалопатия — это некоторые признаки или некоторые основания полагать наличие каких-то органических повреждений в структуре головного мозга. В принципе, это может вообще не сопровождаться какими-либо клиническими проявлениями. Каждый второй, у которого стоит диагноз «Энцефалопатия», абсолютно ничем не отличается от остальных граждан. Это очень размытый диагноз. На освидетельствовании при выдаче справки на разрешение на огнестрельное оружие установить его невозможно».

Отказать в выдаче справки психиатр может, если человек уже попадал в поле зрения психиатрических служб, находится на учете или если он пришел на освидетельствование в неадекватном состоянии, отметил Тетюшкин.

«Я 100% уверен, что он не в таком состоянии за справкой приходил. Я уверен, что он не говорил на освидетельствовании, что ощущает себя богом и ему нужно ружье. Когда человек приходит на освидетельствование перед выдачей справки на разрешение оружие отсеиваются в основном те, кто либо уже состоял на учете, лежал в психиатрических больницах, каким-то образом попадал в поле зрения психиатра, либо если пришел на освидетельствование в состоянии психоза. Если у него даже есть какие-то бредовые идеи, но говорит, что жалоб нет. При том объеме обследования для выдачи справки определить такой диагноз, как бредовое расстройство или дебют шизофрении, очень сложно. Скорее всего, путем просто стандартного освидетельствования такие случаи отсеять невозможно».

Психиатр предположил, что напавший на гимназию в Казани мог симулировать психическое расстройство. «В допросе звучат бредовые идеи про осознание себя богом и уничтожение биомусора. Это не депрессия, это бред. По крайней мере, звучит как бред, может быть, он его симулирует», — сказал Тетюшкин. Это предстоит определить судебно-психиатрической экспертизе, она займет примерно месяц, заключил врач.

Выдавшая справку Ильназу Галявиеву психиатр ранее сообщила, что у юноши не было обнаружено проблем с психическим здоровьем.

Накануне в Казани Галявиев совершил нападение на казанскую гимназию № 175. Погибли девять человек, 23 были ранены. Возбуждено уголовное дело.

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