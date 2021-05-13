Дремучий секретарь

Дремучий секретарь3
- 13.05.2021, 11:18
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Вылезет на свет — и обалдело крутит головой, не понимая, что вокруг.
Секретарь Совбеза Патрушев напоминает медведя после зимней спячки. Вылезет на свет и обалдело крутит головой, не понимая, что вокруг, пишет телеграм-канал «Серпом По».
Сегодня Патрушев заявил «об активизации внешнего воздействия, направленного на нагнетание в обществе социальной напряженности». Доказательств, как обычно, никаких.
Вот кто, скажите, в России ощущает это мифическое «внешнее воздействие»? В чем оно? Кому эта тема интересна?
Социальная напряженность у нас от снижения уровня жизни, от отсутствия перспектив, от закупорки каналов связи «верхов» и «низов». Она имеет исключительно внутреннюю природу. Здесь «нагнетать» извне нечего – власти сами справляются.