Беларусь и Россия стоят на пороге скачка инфляции 13.05.2021, 11:40

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Чего ждать потребителям?

ФРС США опубликовала обескураживающие цифры по инфляции. Рост цен в Америке за апрель разогнался до рекордных 4,2%. Что на этом фоне происходит в РБ и РФ, пишет сайт banki24.by.

Потребительская инфляция в США движется с ускорением. Еще в декабре 2020-го она составляла 0,2% за месяц, но в январе 2021-го поднялась до 0,3%, в феврале — до 0,4%, в марте — до 0,6%, а в апреле достигла 0,8%.

Для сравнения: даже в Беларуси, которая обычно входит в число лидеров по росту цен в СНГ и Европе, апрельская инфляция составила 0,7%.

По данным аналитиков, за последние 3 месяца потребительские цены в США выросли на 1,75%, что в пересчете на годовую инфляцию составляет 7,2%.

Базовый индекс инфляции в Америке включает все позиции без учета энергии и продуктов питания. За апрель данный индекс вырос на 0,92% к марту и это самый сильный месячный прирост цен с 1981 года.

Относительно апреля 2020 года базовая инфляция в США составила 2,96%, что стало максимальным значением с 1996 года. Таким образом, побит рекорд по темпам базовой инфляции за четверть столетия.

Мягкая денежно-кредитная политика в развивающихся странах по примеру развитых привела к еще большим цифрам по росту цен. Годовая инфляция в России ускорилась до 5,53% в апреле, в Мексике — до 6,08%, в Бразилии — до 6,76%, в Украине — до 8,40%, в Турции — до 17,14%.

В большинстве из названных стран ключевые учетные ставки центробанков ниже уровня годовой инфляции. Это значит, что реальная ставка является отрицательной и при отсутствии ужесточений провоцирует дальнейший рост цен.

По прогнозам российских экспертов, в мае—июле годовой индекс инфляции в России перевалит через 6%. Так как РФ является основным внешнеторговым партнером Беларуси, траектория белорусской инфляции почти повторяет российскую. С той разницей, что в апреле годовая инфляция в РБ уже достигла 8,6%.

Согласно майским оценкам аналитиков ЕАБР, в Беларуси «базовая инфляция сохраняется высокой под влиянием инфляционных и девальвационных ожиданий». По факту апрельская базовая инфляция в РБ к 2020 году составила 8,5%.

Во II квартале в ЕАБР ждут годовую инфляцию по РБ «около 8–9%». Замедление темпа прироста потребительских цен эксперты ЕАБР прогнозируют не ранее конца III квартала.

ЕАБР заложил в прогноз по инфляции «ненаращивание нерыночного кредитования в существенных объемах и отсутствие значительных шоков на внутреннем валютном рынке». То есть даже такая высокая инфляция ожидается лишь при выполнении целого ряда условий, которые в 2021 году отнюдь не гарантированы.

По мнению аналитиков ЕАБР есть риски срыва прогноза. Как пример они называют усиление инфляционного давления «при реализации угрозы сокращения белорусского экспорта из-за возобновления ограничительных мер со стороны США в отношении ряда белорусских предприятий нефтехимического комплекса». Проще говоря, первичные и/или вторичные санкции США могут испортить всю ценовую картину в Беларуси.

Нарастающие противоречия между проводимой экономической политикой и обеспечением стабильности отмечают в Нацбанке. В статье управления исследований и стратегического развития НБРБ (апрель-2021) указано, что «Беларусь не может влиять на динамику цен на мировом рынке, в том числе в странах-торговых партнерах».

По оценкам специалистов Нацбанка, «рост мировых цен окажет проинфляционное давление, которое невозможно будет безболезненно изменить мерами денежно-кредитной политики в Беларуси, и безусловное выполнение цели по инфляции в 5% может потребовать сжатия внутреннего спроса и ограничения темпов роста ВВП в текущий непростой период».

Как пишут в НБРБ, в случае реализации инфляционных рисков в развитых странах, «страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны могут столкнуться с оттоком капитала и обесценением национальных валют, что усилит инфляционное давление в их экономиках».

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