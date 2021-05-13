Ракетная война: главные выводы из событий в Израиле Юрий Бутусов

13.05.2021, 11:44

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ЮРИЙ БУТУСОВ

Фото: Gordonua.com

Страна героически отражает удары иранских и российских ракет, запускаемых террористами ХАМАС и Исламского джихада.

Нападение на Израиль террористов ХАМАС, вооруженных Ираном и Россией, является впечатляющим примером феноменального развития организации системы обороны и военных технологий Израиля в необъявленной войне за свободу и независимость, чему стоит учиться и делать выводы.

Итак, основные события по данным Израиля и террористов:

В 18.02 10 мая состоялся первый ракетный залп по району Иерусалима, и затем обстрел начался с разных точек сектора Газа.

Одновременно по гражданской машине на границе с сектором Газа террористы выпустили противотанковую ракету Корнет российского производства — машина уничтожена, водитель чудом не пострадал.

В одном из домов семья дисциплинированно переживала атаку в защищенном убежище в доме, их дом был разрушен прямым попаданием, но люди не пострадали.

Пресс-служба «скорой помощи» Израиля через четыре часа после начала обстрела заявила, что получила 532 порции донорской крови — добровольцы сдали кровь еще до объявления каких-либо жертв.

В 18.44 — через 42 минуты после начала атаки террористов, армия Израиля нанесла первый ответный удар, а всего в ночь с 10 на 11 мая было поражено 145 целей в секторе Газа, включая квартиры отдельных установленных террористов в домах, машины с ракетами, отдельных установленных террористов. На границу с сектором было переброшены спецподразделения «Маглан», «Гиль», «Эгоз» — они оснащены управляемыми ракетами большой дальности для максимально быстрого поражения точечных маневрирующих целей.

11 мая с осуждением Израиля выступила Турция и многие другие мусульманские страны.

При этом пуски ракет террористами продолжались из различных районов, они отлично подготовили атаку.

Новая тактика ХАМАС и Исламского джихада состоит в том, что сотни пусковых установок ракет оказались врыты в землю в жилых кварталах и хорошо замаскированы, под прикрытием от дронов и спутников многие объекты террористов в жилых кварталах размещены под жилыми домами. Пуски осуществляются дистанционно. Очевидно, что наладить такое массовое производство ракет террористы не могут. Им поставляют готовые неуправляемые ракеты, а также комплектующие из Ирана, и управляемые ракеты из России.

Противоракетная система Железный купол не обеспечивает перехват всех ракет, и террористы стали применять залповый пуск. Самые разрушительные атаки на Ашкелон и Сдерот были произведены пуском в течение 20−30 минут одновременно залпом 100−130 ракет. Такая плотность обеспечивает прорыв Железного купола, который не успевает поразить все цели.

В результате обстрела густонаселенных районов, в Израиле погибли три гражданских женщины, трое тяжело ранены и трое получили ранения средней тяжести, всего пострадало 58 человек. Первой погибла женщина — гражданка Индии, работавшая сиделкой у 89-летней израильтянки, которая пережила Холокост в Европе во Второй мировой войне. Израильтянка тяжело ранена — ей пришлось ампутировать обе ноги, состояние критическое.

Из серьезных повреждений инфраструктуры — загорелось нефтехранилище в Ашкелоне.

В 13.44 11 мая руководство Израиля отдало приказ поражать любые военные цели в секторе Газа, включая точечную ликвидацию террористов, без промедления и без согласований с политическим руководством. Одновременно объявлена мобилизация резервистов и развертывание на границе дополнительных систем ПВО.

Руководство Израиля запретило учебу в 80 км зоне. Разрешена работа только тех предприятий, которые оборудованы бомбоубежищами близ рабочих мест.

На 19.36 за 10−11 мая по Израилю было выпущено 480 ракет.

Израильская армия уничтожила 13-этажный жилой дом в Газе, где жили семьи террористов. Местных жителей предупредили об обстреле за два часа, чтобы все успели эвакуироваться, после чего дом развалился от точного авиаудара.

Генштаб Израиля заявил о поражении более 500 целей в секторе Газа, включая командные пункты ХАМАС, 15 расчетов пусковых установок ракетных комплексов, подземное убежище личного состава ХАМАС, оборудованное под жилым многоэтажным домом.

В 12.48 террористы организации Исламский джихад признали ликвидацию Израилем двух своих главарей.

В 15.06 армия Израиля заявила о ликвидации наиболее опасного главаря Исламского джихада, который командовал всеми ракетными атаками — прямо на его конспиративной квартире, которую вычислили с помощью контрразведки ШАБАК.

В 15.41 Исламский джихад признал большие потери — террористы заявили, что будут мстить за своих командиров.

В ночь с 11 на 12 мая террористы выпустили 110 ракет — в результате прямого попадания в дом под Лодой погиб отец и 16-летняя дочь. В доме не было построено бомбоубежище.

Затем днем последовала новая атака — ракета снова поразила жилой дом, и хотя семья находилась в бомбоубежище в доме, однако ракета пробила укрытие, 6-летний мальчик тяжело ранен (согласно последним сообщениям, мальчик скончался).

Днем 12 мая террористам удалось впервые нанести потери израильской армии с помощью России. Российская ракета Корнет поразила патрульный джип, погиб израильский сержант Омер Табиб, трое раненых.

В городе Лода произошли беспорядки, организованные арабским населением под зданием городского суда, где судят трех израильтян, подозреваемых в убийстве 25-летнего араба. Арабы сожгли в Лоде синагогу. В результате в городе более 100 человек задержаны, в Лоде на ночь введен комендантский час, за нарушение — до 3 лет тюрьмы.

За три дня по Израилю выпущено свыше 1000 ракет, система Железный купол перехватила большинство из них, но все-таки сотни ракет поразили цели в густонаселенной местности.

В ответ на продолжающиеся обстрелы, армия Израиля уничтожила за трое суток более 600 целей, включая объекты палестинской власти, комплекс зданий правительства, штаб сил безопасности, база полиции.

Для боевых действий привлечено свыше 300 самолетов, в результате точечных ответных ударов Израиля убиты десятки террористов. В ходе боев при невыясненных обстоятельствах погибло 16 несовершеннолетних, по сообщениям террористов их убила израильская армия, по сообщениям Израиля — они погибли в результате бесконтрольного применения террористами неуправляемых ракет в жилых кварталах сектора Газа.

Масштабы атаки террористов на Израиль заметно сокращаются. Судя по мобилизации резервистов, Израиль отрабатывает наступление в Газе, однако пока наземные войска в сектор не заходят — там работает только спецназ.

Выводы:

— Железный купол обеспечил перехват большинства ракет, эффективность тактической противоракетной системы возрастает, и спрос только усилится.

— Израиль оттачивает до совершенства систему командно-ситуационных центров — то есть тактические объединенные командования, которые состоят из представителей всех силовых структур в заданном районе, сведенные в единый комплекс для взаимодействия, интеграции и скорости обмена разведданными. Такой комплекс обеспечивает кратчайшее время для реакции на изменение обстановки и выработки решений на огневое поражение целей.

— постоянное боевое дежурство в воздухе авиации, беспилотников, наземных ракетных комплексов дальнего действия, дивизиона дальнобойных САУ 155 мм, обеспечивает насыщенность поля боя сенсорами наблюдения, мгновенный и эффективный маневр огнем на всю глубину боевых порядков террористов в густонаселенных районах.

— Израиль применяет исключительно высокоточное оружие, заселенная урбанизированная местность требует хирургически точных методов ведения боевых действий.

— Несмотря на высокий риск, спецподразделения Израиля проводят оперативную работу под прикрытием в самом секторе Газа, выслеживая террористов в жилых кварталах.

— Израиль наращивает свое превосходство над террористами, в результате число жертв такой масштабной атаки гораздо меньше, чем планировали спонсоры ХАМАС и Исламского джихада. Мы часто говорим об израильских военных технологиях, но прежде всего стоило бы обратить внимание на качество израильского оборонного планирования и на превосходство в организации обороны страны.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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